Air Astana и FlyArystan продлили отмену рейсов в Дубай

Гражданская авиация
Дана Аменова
корреспондент

Сразу в двух авиакомпаниях обратились к пассажирам с важным заявлением 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией в регионе Персидского залива Air Astana продлевает отмену рейсов в Дубай из Алматы и Астаны до 30 сентября 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национального авиаперевозчика

На октябрь расписание по данным направлениям скорректировано с сокращением частоты полетов. Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатное перебронирование в том же классе бронирования на рейсы до 20 ноября 2026 года.

Пассажиры также могут оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения или бесплатно поменять билет на другие международные направления Air Astana с доплатой разницы в тарифе при ее наличии.

Кроме того,  FlyArystan также внесла изменения в расписание рейсов по маршруту Актау – Дубай – Актау.

В целях обеспечения безопасности полетов и с учетом текущих обстоятельств рейсы по данному направлению временно отменяются до 31 марта 2026 года включительно. Ранее рейсы выполнялись два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Пассажирам отмененных рейсов по месту приобретения билетов будет предоставлен полный возврат стоимости авиабилета без удержания штрафов либо возможность бесплатного перебронирования на более поздние даты.

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