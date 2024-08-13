На пути к Всемирным играм кочевников

Всего на борцовский ковер культурно-спортивного комплекса «Евразия» вышли более 270 участников, которые разыг­рали награды в 36 весовых и пяти возрастных категориях. По традиции особый интерес публики вызвали поединки в абсолютной категории «Түйе палуан».

В частности, за звание «Сыр барысы» и миллион тенге призовых в спор вступили 12 борцов-тяжеловесов. По итогам схваток обладателем золотого пояса стал Еламан Ералиев, выигравший в финале у Максата Исагабылова. Финалист удостоен звания «Сыр арланы» и 700 тыс. тенге. Теперь оба спортсмена представят Кызылординскую область на респуб­ликанском турнире «Қазақстан барысы» и V Всемирных играх кочевников. А бронзовый пояс «Сыр сұңқары» вместе с 400 тыс. тенге призовых достался Айбеку Серикбаеву.

На церемонии награждения денежные сертификаты были вручены победителям и призерам в каждом весе каждой возрастной категории.