Фото пресс-службы NU

Ученые, инженеры, врачи прибыли в Астану для участия в Первой международной конференции по искусственному интеллекту и робототехнике (Artificial Intelligence and Robotics, AIR 2025). На протяжении трех дней они не просто обменивались опытом в области использования передовых технологий, но и наглядно демонстрировали лучшие проекты, в том числе реализованные с применением ИИ.

– Объединение ученых, новаторов со всего мира для изучения влияния искусственного интеллекта и робототехники является важным шагом на пути становления Казахстана как регионального центра технологического совершенства. Наша страна переживает преобразующую цифровую эволюцию. Руководствуясь Национальным планом развития, программой «Цифровой Казахстан» и Государственной программой индустриально-инновационного развития, мы строим новую экономику, основанную на науке и технологиях. Обсуждения на AIR 2025 напрямую перекликаются с ключевыми приоритетами нашего министерства: стратегия в области искусственного интеллекта, цифровая инфраструктура, инновационные платформы, кибербезопасность и развитие человеческого капитала. Мы стремимся поддерживать научные экосистемы, подобные той, что развивается в Nazarbayev University. Работа Центра компетенции в области исследования медицинской робототехники и его международных партнеров является ярким примером того, что мы называем «прикладными инновациями» – исследованиями, которые одновременно отвечают на национальные потребности и глобальные вызовы, – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, отметив, что ИИ и робототехника обладают огромным потенциалом, в том числе в сфере медицины.

Организаторами встречи выступили представители Центра компетенций в области исследования медицинской робототехники (CEMRR) при NU совместно с коллегами из индийской организации The Soft Computing Research.

– С помощью искусственного интеллекта мы можем диагнос­тировать различные онкологические заболевания, используя современные технологии. На базе центра мы разработали роботизированные системы для реабилитации и хирургические робототехнические устройства, создаем робота для усовершенствованной репозиции переломов костей, а также разрабатываем и выводим на рынок устройство для реабилитации походки у пациентов, – отметил научный руководитель CEMRR ассоциированный профессор NU Прашант Джамвал.

К слову, под научным курированием Прашанта Джамвала в стенах вуза вот уже четыре года работает ТОО «Robotics and Artificial Intelligence». Возглавляет его выпускник бакалавриата и магистратуры NU Шынгыс Даулетбаев. По его словам, на сегодняшний день представителями стартап-компании уже реализовано несколько проектов, в том числе устройство для восстановления функции ходьбы после инсульта. Данная разработка была также протестирована на людях с диагнозом ДЦП.

– Итоги исследований показали, что устройство улучшает баланс тела, то есть помогает удерживать равновесие. В разработке у нас хирургический робот для репозиции перелома костей. Так как это медицинский прибор, он более сложен и требует больше времени для испытаний, проверок и прохождения сертификации. Ассоциированный профессор Прашант Джамвал не только оказывает научное сопровождение, но и проводит курсы по робототехнике в области реабилитации для студентов вузов. В своих проектах мы стараемся внедрить искусственный интеллект для быст­рого обучения сотрудников и определения нагрузок во время реабилитации. Сам робот тоже должен уметь адаптироваться под нагрузки человека при различных условиях. На этапе разработки и проект, который при помощи использования искусственного интеллекта позволяет определять степень поражения легких метастазами, – пояснил Шынгыс Даулетбаев.

Программа научной конференции охватила широкий круг вопросов, включает более ста презентаций передовых исследований, а также выступления ведущих ученых, представляющих 95 научных учреждений в 18 странах.