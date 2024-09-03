На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг

Общество
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Насихат Оркушпаева

Билеты раскупили задолго до начала главного события

фото Игоря Бургандинова

21 вид спорта, 89 стран мира, 97 комплектов медалей, 331 единица автотранспорта, 2 800 участников и официальных лиц – это лишь некоторая статистика предстоящих 5-х Всемирных игр кочевников. Эти цифры были озвучены во время пресс-тура, организованного представителями дирекции за десять дней до начала грандиозного мероприятия.

В преддверии Игр на ипподроме «Казанат» уже царит особая атмосфера. Эта локация прак­тически полностью готова к принятию знакового события. Остались лишь, по словам заместителя руководителя Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Аблая Кондыбаева, завершающие штрихи.

– До начал Игр остались считанные дни. Готовность полная. Правда, есть некоторые завершающие моменты, к примеру, по транспортировке спортивного инвентаря. Сегодня мы собрали вас для того, чтобы презентовать работу пресс-центра, познакомить с площадками, на которых будут проходить соревнования. На сегодняшний день все билеты на торжественную церемонию открытия Игр проданы. Реализация билетов на отдельные виды спорта продолжается. Для исключения деятельности перекупщиков было принято решение о продаже в одни руки не более четырех билетов. С юридическими лицами и туристическими операторами вопрос закупа отрабатываем индивидуально, – сказал Аблай Кондыбаев, отдельно остановившись на развернутом возле ипподрома этноауле.

Территория, которую занимает этногородок, составляет 10 га. Отдельное место предоставлено для парковки автомобилей. Сюда, по информации спикера, съедутся ремесленники и мастера из всего Казахстана.

– В рамках культурной программы планируется провести айтыс, фестиваль этнокухни. Самое главное, что представители регионов страны привезут свои этнокочевья, в которых и будут презентован туристический потенциал каждого из них. Открытие этноаула состоится 7 сентяб­ря. Каждый день с 11 часов утра посетители могут знакомиться с представленными работами, – добавил Аблай Кондыбаев.

В рамках состоявшегося пресс-тура руководство дирекции и представители одного из сотовых операторов страны подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. По словам главы дирекции Наиля Нурова, такой шаг был предпринят, чтобы создать благоприятные и комфортные условия для участников и зрителей Игр. Для тех, кто непосредственно отрабатывает освещение соревнований «в поле», руководитель отдела по связям с общественностью «Центра национальных и конных видов спорта» Кайырхан Маулен и фотограф Ассоциации национальных видов спорта Мейирбек Тажкуранов провели тренинг на тему того, как подавать материалы и «не завалить» кадры. Также для журналистов провели показательные выступления спортсменов, посвященные завершающему учебно-тренировочному процессу национальной сборной.

#Спорт #открытие #национальные игры #РК #игры кочевников

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