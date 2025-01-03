На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев

В ходе интервью газете «Ана тілі» глава государства ответил на вопрос о планах по председательству в ООН, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В социальных сетях запущена информация, что Вы планируете возглавить ООН в 2026 году и в связи с этим в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы. Насколько это соответствует действительности?

– Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать.