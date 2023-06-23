Когда будет опубликован список обладателей образовательных грантов

Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов пройдет 13-20 июля в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

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В Казахстане начали работать приемные комиссии вузов. С 20 июня по 25 августа они будут принимать документы на 2023-2024 учебный год.

Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО), медицинскую справку по форме № 075/у, приписное свидетельство из военкомата для юношей и для участия в конкурсе грантов по льготным категориям другие подтверждающие документы.

Поступающие могут участвовать в конкурсе грантов с одним из двух результатов ЕНТ. Напомним, тестирование началось 18 мая и завершится 5 июля 2023 года.

Сообщается, что список обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

Стоит отметить, что зачисление по областям образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение» проводится с учетом результатов специального экзамена, который пройдет на базе вузов с 20 июня по 20 августа.

Заявления для участия в творческих экзаменах вузы принимают с 20 июня по 7 июля, сами экзамены пройдут с 8 по 15 июля.