Объявлены даты ЕНТ-2023

Образование
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Прием заявлений на основное единое национальное тестирование (ЕНТ) начнется 28 апреля и продлится до 14 мая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Фото: пресс-служба МНВО РК

ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта пройдет с 16 мая по 5 июля. 

По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ 2 раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. А также они сами определяют дату, время и место тестирования. При этом абитуриенты могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на 2 попытки.

Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования http://app.testcenter.kz. Стоит отметить, что первый этап регистрации пройдет с 28 апреля по 6 мая, второй этап – с 7 по 14 мая.

«Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ в прошлом году был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.

Еще одна возможность – мы открыли бесплатный доступ к пробному онлайн-тестированию. Продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров. А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе». Надеемся, что эти и другие принятые меры для улучшения качества подготовки помогут нашим выпускникам пройти тестирование достойно», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

В формате тестирования изменений нет. Количество предметов остается прежним – 3 обязательных и 2 на выбор, в общем 120 тестовых заданий. Однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» и «Грамотность чтения». Теперь в одном варианте «Истории Казахстана» будет 20 тестовых заданий: 10 заданий с выбором одного правильного ответа, 10 заданий на основе контекста. Также, если раньше по «Грамотности чтения» абитуриенты отвечали на 20 вопросов, то теперь будут 15 тестовых заданий по 3 текстам.

Таким образом, по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

Есть изменения и в структуре тестовых заданий ЕНТ. Профильным ведомством было принято решение уменьшить количество дистракторов (варианты ответа) в тестовых заданиях. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов – с восьми до шести.

C 2022-2023 учебного года в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включен предмет «Информатика». В связи с этим поступающие на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика».

«Для обеспечения академической честности сохраняется принцип «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Также стоит отметить, что с прошлого года тестовые варианты маркируются. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. Кроме того, на ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева (Периодическая система химических элементов) и растворимости солей. С учетом мнений и желаний абитуриентов на основном ЕНТ абитуриентам будет выдаваться бумажный вариант таблиц Менделеева и растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции», – отметил Руслан Емелбаев.

Пороговый балл не изменился: для поступления на направления «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее).

При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. Если будут обнаружены использование запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

#Образование #ЕНТ #МНВО #абитуриент

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