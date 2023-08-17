Нам не было равных

В соревнованиях приняли участие более двухсот спорт­сменов из девяти стран: Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Филиппин, Бангладеш, России. Организатором состязания выступила Федерация спорта тогыз кумалак Республики Казахстан, которая является членом Всемирной федерации тогыз кумалак, при содействии Фонда поддержки спорта Sport Qory и АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Континентальный турнир был проведен среди молодежи, юниоров и взрослых. По итогам чемпионата сборная Казахстана завоевала 47 медалей и стала сильнейшей. Чемпионами первенства по классическому тоғызқұмалақ стали: в возрасте до 14 лет – Темирлан Галымжан (Казахстан) и Нургиз Садирова (Кыргызстан); до 19 лет – Баимбет Сейдахметов (Кыргызстан) и Акбота Намаз (Казахстан); среди женщин – Акерке Кенжебекова, среди мужчин – Жанат Каймульдин (Казахстан).

В блице у подростков до 14 лет победили казахстанцы Амина Садыр и Темирлан Галымжан, до 19 лет – Акбота Намаз и Ерасыл Ауталипов, у мужчин – Рахат Айтбаев. Среди женщин победителем признана представительница Кыргызстана Айзада Бактыбекова.

В рапиде абсолютно все призовые места оказались за нашими мастерами. Чемпионами и чемпионками турнира стали Томирис Даулетбек и Ернар Еркин, Аяжан Егинбай и Елдар Дакен, Гульнара Базаралиева и Ермухамед Алайдар.

Напомним, что тогыз кумалак является одной из древнейших национальных игр. Это настольная игра на доске на логику и смекалку, призванная развивать логическое математическое мышление и выдерж­ку. В основу игры положено число 9 (9 х 9 = 81 и 2 х 9 х 9 = 162), считавшееся у тюрков и монголов священным. В ученом мире ее называли «алгеброй чабанов», так как в ходе игры соперникам приходится использовать все четыре основных математических действия. Игра строится не только на скорости подсчета, но и на тактике.