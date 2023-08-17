Нам не было равных

Спорт
9
Кошкарбек Тусипов

В городе Баян-Улгей (Монголия) прошел VI чемпионат Азии по тогыз кумалак.

фото kzvesti.kz

В соревнованиях приняли участие более двухсот спорт­сменов из девяти стран: Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Филиппин, Бангладеш, России. Организатором состязания выступила Федерация спорта тогыз кумалак Республики Казахстан, которая является членом Всемирной федерации тогыз кумалак, при содействии Фонда поддержки спорта Sport Qory и АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Континентальный турнир был проведен среди молодежи, юниоров и взрослых. По итогам чемпионата сборная Казахстана завоевала 47 медалей и стала сильнейшей. Чемпионами первенства по классическому тоғызқұмалақ стали: в возрасте до 14 лет – Темирлан Галымжан (Казахстан) и Нургиз Садирова (Кыргызстан); до 19 лет – Баимбет Сейдахметов (Кыргызстан) и Акбота Намаз (Казахстан); среди женщин – Акерке Кенжебекова, среди мужчин – Жанат Каймульдин (Казахстан).

В блице у подростков до 14 лет победили казахстанцы Амина Садыр и Темирлан Галымжан, до 19 лет – Акбота Намаз и Ерасыл Ауталипов, у мужчин – Рахат Айтбаев. Среди женщин победителем признана представительница Кыргызстана Айзада Бактыбекова.

В рапиде абсолютно все призовые места оказались за нашими мастерами. Чемпионами и чемпионками турнира стали Томирис Даулетбек и Ернар Еркин, Аяжан Егинбай и Елдар Дакен, Гульнара Базаралиева и Ермухамед Алайдар.

Напомним, что тогыз кумалак является одной из древнейших национальных игр. Это настольная игра на доске на логику и смекалку, призванная развивать логическое математическое мышление и выдерж­ку. В основу игры положено число 9 (9 х 9 = 81 и 2 х 9 х 9 = 162), считавшееся у тюрков и монголов священным. В ученом мире ее называли «алгеброй чабанов», так как в ходе игры соперникам приходится использовать все четыре основных математических действия. Игра строится не только на скорости подсчета, но и на тактике.

#Спорт #чемпионат #Баян-Улгей #тогыз кумалак

Популярное

Все
Когда есть польза от гостей
Незвездная жизнь Кызыл Жулдыза
Инновации поддержат
С участием зарубежных технологов
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Мастер боевых миниатюр
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по ф…
Неймар установил рекорд по сумме трансферов
В пятерке сильнейших
Чемпионат мира по джиу-джитсу пройдет в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]