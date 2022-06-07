Наука как решающий фактор развития Казахстана

Наука как решающий фактор развития

Казахстан вступает в период политических трансформаций в сложное время глобальных геополитических сдвигов. На наших глазах формируется новая картина мира, новые центры влияния.

В ожидании реформ

Казахстану предстоит не только определить свое место и роль в этой новой реальности, но и максимально обеспечить устойчивость и развитие экономики, сделать все возможное для минимизации последствий этих явлений для рядовых граждан страны. Реформирование политической системы, которое мы уже видим в режиме реального времени, направлено на обновление в первую очередь общест­венных ценностей, формирование реального баланса всех ветвей власти, вовлечение общества в политическую жизнь страны.

Политические реформы не могут реали­зовываться вне контекста экономического развития. Жесткая суперпрезидентская вертикаль государственного управления, сложившаяся в предыдущие годы, деструктивно повлияла на все отрасли экономики, включая бизнес и сферу науки. Реформ и изменений в науке ожидали все.

На юбилейной сессии Национальной академии наук 1 июня текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев четко сформулировал задачу, стоящую перед научным сообществом: «Развитие науки, техники и инноваций является одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности страны».

Особое внимание Президент уделил поддержке научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), акцентировав внимание на необходимости повышения уровня финансирования науки и стимулировании частных инвестиций в НИОКР. Это говорит о том, что предложения научного сообщества услышаны и поддержаны государством, начинается новый этап в развитии казахстанской науки. На ученых и исследователях лежит особая миссия и ответственность – наука и бизнес должны стать решающими и определяющими факторами развития Казахстана. Именно поэтому речь Президента Касым-Жомарта Токаева в Национальной академии наук получила широкий резонанс и положительный отклик в научных кругах Казахстана.

Сегодня каждый из нас задается вопросом: что конкретно нужно предпринять для повышения эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и формирования наукоемкой экономики?

Наука и экономика

Годы после обретения независимости оказались тяжелым испытанием для казахстанской науки. Если первые 10 лет наука просто выживала, то следующие два десятилетия можно охарактеризовать как освоение преимущественно государственных средств.

Да, нам удалось сохранить научную базу, научные школы, продолжить исследования, увеличить государственную поддержку науки. Но никто из исследователей и политиков пока не пытался просчитать потери и упущенную выгоду для страны от того, что наука стала фактически второстепенной, можно сказать, «дотационной» отраслью экономики.

Например, одним из важных индикаторов эффективности науки как отрасли экономики являются внутренние затраты на научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР), показывающие объем выполненных работ в этой сфере. Данный показатель составил 82,3 млрд тенге в 2019 году, 89,0 млрд тенге в 2020 году, в 2021 году внутренние затраты на НИОКР достигли 109,3 млрд тенге. Рост налицо, более того, на предстоящие годы заявлено существенное увеличение финансирования.

Но давайте посмотрим на эти цифры через другую оптику. Если рассматривать долю внутренних затрат на НИОКР через процентное соотношение к валовому внутреннему продукту (ВВП), то в 2019 году этот показатель составил 0,12%, в 2020 году доля внутренних затрат на НИОКР­ в ВВП составила 0,13%, в 2021 году внутренние затраты на НИОКР также не превысили 0,13% от ВВП. Учитывая, что, по данным Национального банка РК, инфляция в Казахстане в марте текущего года достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7 до 12%, можно прогнозировать, что значительная часть будущих затрат на НИОКР будет «съедена» инфляцией. Увеличение затрат на НИОКР может стать тяжелой нагрузкой для бюджета, и до желаемого 1% от ВВП нам еще очень далеко.

Именно поэтому Касым-Жомарт Токаев­ акцентировал внимание на том, что «наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и нацио­нальных компаний ключевым источником финансирования науки должен выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации».

Мировой опыт показывает, что важным субъектом в реализации НИОКР, кроме государства и крупного частного сектора, является малый и средний бизнес. Малые и средние предприятия отличаются большей мобильностью, готовностью к рискам и трансформациям, адаптивностью к требованиям рынка. Во многих странах малый и средний бизнес участвует в НИОКР, используя венчурный подход через работу инвес­тиционных фондов, получая налоговые льготы и государственную поддержку.

Заинтересован ли казахстанский бизнес в инновациях и результатах научной и научно-технической деятельности?

Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим, кто сегодня является основным заказчиком научных исследований в нашей стране.

В Казахстане доля государства или бюджетных средств в общем объеме выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2019 году составила 44%, или 36,7 млрд тенге; в 2020 году – 52,0%, или 46,3 млрд тенге. На этом примере мы видим тенденцию к росту государственного учас­тия во внутренних затратах на НИОКР.

Иностранные инвестиции в общем объеме внутренних затрат на НИОКР­ составили в 2019 году 3,3 млрд тенге, в 2020 году – 2,2 млрд тенге. Этот показатель существенно снижается. Можно сделать вывод, что на данный момент основным заказчиком и покупателем результатов

НИОКР у нас является государство. Если сравнить ситуацию с более развитыми странами, то там складывается несколько иная картина: участие государства в валовых внутренних затратах на НИОКР, например в Канаде, составило 33,1%; в Китае – 20,2%; Республике Корея – 20,5%; США – 23%; Японии – 14,6%.

В целом доля государства на рынке НИОКР в более развитых странах колеблется в пределах от 14 до 35% от общего показателя. Это свидетельствует о том, что там государство не является основным участником рынка инноваций, готовым вкладывать деньги в научные исследования. Гораздо большую заинтересованность в результатах научной и научно-технической деятельности проявляет бизнес. Доля предпринимательского сектора в валовых внутренних затратах на НИОКР в 2018 году составляла в Японии 79,1%, в Китае – 76,6%, Республике Корея – 76,6%, США – 62,4%, Канаде – 41,1%.

Возможно, ситуация в Казахстане изменится с созданием Центра научно-технологических инициатив при АО «Самрук-Казы­на», цель которого – развитие компаний через научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Основной источник финансирования – отчисления 1% от недропользования крупными компаниями, соответственно и научные проекты, заявленные на ближайший год, связаны с решением задач в сфере недропользования и технического обслуживания в этом сегменте экономики. Эффективность этого механизма мы сможем оценить в ближайшие годы.

Готов ли казахстанский малый и средний бизнес стать участником инновационного технологического развития?

По данным Бюро национальной статистики РК, в 2020 году статистическое наблюдение инновационной деятельности охватило 28 087 предприятий, из них только 3 236 предприятий имели инновации.

Таким образом, общий уровень активности в области инноваций зафиксирован на отметке 11,5%. Статистические данные свидетельствуют о том, что среди cубъектов, проявляющих инновационную активность, наибольшее число, или 43%, составляют крупные предприятия, средние предприятия с инновационной активностью составляют 25,6%, малые – 7,6%.

При этом основным налогоплательщиком в бюджет Казахстана также является крупный бизнес, работающий в таких отраслях, как добыча нефти и попутного газа, металлургия, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. То есть это сферы, характерные больше для индустриальной экономики, не предполагающие производство и экспорт высокотехнологичной продукции и новых технологий.

Казахстанский малый и средний бизнес в основном занят в сфере услуг. Отдельные положительные примеры инновационной активности в этом сегменте служат, скорее, исключением из правил.

Среди основных причин, по которым на предприятиях не осуществлялась инновационная деятельность, лидирует ответ «нет необходимости из-за отсутствия спроса на инновации», этот аргумент указали руководители 7 467 предприятий. Следующие объяснения низкой инновационной активности – «недостаток финансовых средств» (6 639 предприятий) и «нет необходимости вследствие более ранних инноваций» (2 233 предприятия).

Можно сделать вывод, что большой заинтересованности у казахстанского бизнеса во внедрении инноваций в данное время не наблюдается. В Глобальном инновационном индексе в 2021 году мы заняли 79-е место из 132 стран, опустившись на две позиции в сравнении с 2020 годом. Также составители Глобального инновационного индекса считают, что Казахстан производит меньше инновационной продукции по сравнению с уровнем вложенных инвестиций. Даже те средства, которые у нас вкладываются в инновационное развитие, расходуются недостаточно эффективно!

Крупный бизнес, как видим, решает проблемы добывающих отраслей промышленности. А средний и малый бизнес, который по логике должен занять свою нишу в инновационном развитии и решать вопросы, связанные с улучшением качества жизни казахстанцев, к этому пока не проявляет повышенного интереса.

Что происходит при доминировании государства на рынке НИОКР? Создается замкнутый круг: увеличивается бюджетное финансирование науки, понижается конкурентоспособность субъек­тов научной деятельности, показатели внедрения результатов научной и научно-техничес­кой деятельности остаются на низком уровне, экономический эффект от НИОКР минимален, деньги в бюджет не возвращаются, государство вынуж­дено повышать налоговое давление на бизнес, для того чтобы увеличить государственную поддержку НИОКР.

Есть ли выход из замкнутого круга?

Для выхода из такого положения необходимо формирование наукоемкой экономики, основанной на достижениях науки, новых технологиях. Эти задачи требуют изменений подходов управления наукой и инновационным развитием в целом. Создание отдельного органа, который будет заниматься вопросами высшего образования и науки, – конкретный шаг в этом направлении.

Конституционный закон РК «О Правительстве» предусматривает разработку государственной политики страны по развитию науки в целом, то есть проведение фундаментальных, прикладных, проектных и опытно-конструкторских работ.

Закон РК «О науке» регламентирует деятельность уполномоченного органа «разработкой приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований».

Какая структура будет заниматься координацией в сфере опытно-конструкторских работ и внедрения результатов научной и научно-технической деятельности?

Важно отметить, что одним из направлений работы нового органа по науке в ближайшее время должно стать активное участие в формировании конкурентной предпринимательской среды в сфере НИОКР, инноваций и технологий. Сегодня в большинстве случаев это направление у нас ассоциируется с цифровизацией, что значительно ограничивает само представление об инновационной деятельности. Цифровизация может рассматриваться как составная часть процесса инновационного развития страны, инструмент, повышающий эффективность научных исследований и опытно-конструкторских работ, технологического предпринимательства.

Так как предпринимательство в сфере НИОКР связано с повышенными рисками, необходимо рассмотреть вопросы о налоговых преференциях, привлечении инвестиций, венчурном капитале, поддержке стартапов и инвес­тиционных компаний.

Нам необходимо более четко определить роли всех участников научной деятельности. Например, отраслевые министерства сегодня выступают администраторами бюджетного программно-целевого финансирования на исследования преимущественно фундаментального и прикладного характера. Это, по-моему, никак не способствует формированию конкурентной инновационной предпринимательской среды в сфере НИОКР. Было бы более продуктивно, если бы министерства подключались к научным исследованиям исключительно на этапе опытно-конструкторских работ и внедрения новых технологий, обеспечивая свои отрасли инновационными технологичными продуктами и решениями. Рассчитывая при этом не только на бюджетное финансирование, но привлекая инвестиции для развития отрасли. По такому же принципу могут работать региональные власти, участвуя в создании инновационных продуктов, услуг и технологий на своих территориях.

Какие исследования более важные?

Развитие науки обеспечивается балансом главных составляющих – фундаментальных исследований, прикладных исследований и опытно-конструкторских работ. Спорить о том, что из этих компонентов важнее, можно долго. Но, сравнив показатели разных стран, можно вывести некоторые закономерности.

Рассмотрим казахстанские показатели внутренних затрат на НИОКР по видам исследований и разработок в 2020 году.

Доля фундаментальных исследований во внутренних затратах на НИОКР составила 15,9%; прикладных исследований – 61,2%; опытно-конструкторских работ – 22,9%. Обратим особое внимание на долю ОКР.

Если сравнить эти данные с развитыми странами, то мы увидим, что показатели ОКР в валовых внутренних затратах на НИОКР там значительно выше. Данные за 2018 год показывают, что в Китае они составили 83,3%; в Республике Корея – 63,8%; в США – 63,4%; Японии – 64,3.

Это общее правило: в странах с высокими показателями затрат на ОКР наблюдается более высокий уровень развития технологий, инноваций и экономики в целом. При этом затраты осуществляются в основном из предпринимательского сектора. Можно говорить об определенной последовательности: повышение объема затрат на ОКР стимулирует развитие и рост частного предпринимательства, субъекты которого в дальнейшем выступают заказчиками новых НИОКР.

Государство в этом случае направляет свои основные усилия, а следовательно, и финансовые затраты на поддержку потенциала и инфраструктуры науки, на те области, которые сложно коммерциализировать. Это в первую очередь фундаментальные исследования, администрирование долгосрочных программ.

Очевидно, что сегодня основной фокус внимания политики в области нау­ки должен быть сконцентрирован на этапе опытно-конструкторских работ. В этом случае может быть достигнут оптимальный баланс между фундаментальными, прикладными исследованиями и опытно-конструкторскими работами, а результаты и отдача от НИОКР станут значительно выше. При этом речь не идет о сокращении государственной поддержки науки. Главная задача сегодня – сформировать сегмент инновационного технологического предпринимательства в экономике, готового к участию в НИОКР и созданию новых, современных продуктов и услуг. Только в этих условиях мы сможем создать реальную конкуренцию в сфере НИОКР и обеспечить развитие науки, техники и инноваций.