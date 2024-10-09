Назначен аким области Ұлытау

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Им стал Дастан Рыспеков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом области Ұлытау.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.  

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ. 

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

С 2007 по 2016 гг. работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования г. Алматы, ревизионной комиссии по г. Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. 

В  2016-2018 гг. — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер  АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В 2018-2019 гг. — руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В 2020 году работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта. В 2023 году был назначен замакима области Ұлытау.

#назначение #Акорда

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