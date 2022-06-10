Фото УДП РК
Кадровые назначения
Назначен директор государственной авиакомпании "Беркут"

Завершился открытый конкурс на должность директора РГП «Государственная авиакомпания «Беркут». По его результатам директором назначен Еркебулан Сансызбайұлы Оспанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления делами Президента РК.

Еркебулан Оспанов пришел в «Беркут» в 2007-м году, сразу после окончания Академии гражданской авиации. Начинал инженером по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, работал начальником отдела, начальником цеха инженерно-авиационной службы авиакомпании.

С июля 2018 года до настоящего времени занимал должность заместителя директора авиакомпании «Беркут».

Популярное

Все
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Лошади особого назначения
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
Топ-топ, топает турист
Навсегда остался с нами
Мастера порядка и уюта
Судьба быть великим
Есть такая профессия – Родину защищать
Мелодии стихов подвластны поколения
Следуя принципам гуманности
Индустрия туризма Алматинской области готовится к старту очередного купального сезона
Чтобы дети не тонули
Поэзия космических высот
Нынешняя капризная весна, плавно переходя в лето, позволила, наконец, авиамоделистам открыть сезон полетов
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск за вознаграждение
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Политика , Кадровые назначения
Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра…
Политика , Кадровые назначения
Назначен командующий войсками регионального командования "З…
Политика , Кадровые назначения
Али Алтынбаев назначен заместителем главы КНБ РК
Кадровые назначения
Жандос Умиралиев назначен заместителем Генпрокурора РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]