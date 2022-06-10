Кадровые назначения
Назначен директор государственной авиакомпании "Беркут"
Завершился открытый конкурс на должность директора РГП «Государственная авиакомпания «Беркут». По его результатам директором назначен Еркебулан Сансызбайұлы Оспанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления делами Президента РК.
Еркебулан Оспанов пришел в «Беркут» в 2007-м году, сразу после окончания Академии гражданской авиации. Начинал инженером по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, работал начальником отдела, начальником цеха инженерно-авиационной службы авиакомпании.
С июля 2018 года до настоящего времени занимал должность заместителя директора авиакомпании «Беркут».