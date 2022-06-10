Назначен директор государственной авиакомпании "Беркут"

Завершился открытый конкурс на должность директора РГП «Государственная авиакомпания «Беркут». По его результатам директором назначен Еркебулан Сансызбайұлы Оспанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления делами Президента РК.

Еркебулан Оспанов пришел в «Беркут» в 2007-м году, сразу после окончания Академии гражданской авиации. Начинал инженером по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, работал начальником отдела, начальником цеха инженерно-авиационной службы авиакомпании.

С июля 2018 года до настоящего времени занимал должность заместителя директора авиакомпании «Беркут».