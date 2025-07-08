Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев назначил главу Службы по противодействию коррупции КНБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Распоряжением главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», – говорится в тексте официального сообщения.

Ранее Президент Казахстана подписал указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления. Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) этим указом была реорганизована путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.