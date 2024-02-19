Назначен новый глава госфонда соцстрахования

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова представила коллективу нового генерального директора АО «Государственный фонд социального страхования» Айбола Аргынгазинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Минтруда

Айбол Аргынгазинов родился в области Жетысу. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Выпускник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве.  

Трудовую деятельность начинал экспертом в министерстве национальной экономики РК, в разные годы был руководителем отдела в АО «Казконтент», директором Центра анализа и мировой экономики АО «Институт экономических исследований», советником министра национальной экономики РК, заведующим сектором секретариата руководителя администрации президента РК.

С 2022 года занимал должность директора департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора министерства финансов РК.

#назначение #Минтруда #Фонд соцстрахования

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