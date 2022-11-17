Салтанат Томпиева назначена заместителем гендиректора Авиационной администрации Казахстана

Заместителем генерального директора АО «Авиационная Администрация Казахстана» назначена Салтанат Томпиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

До назначения она занимала должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Салтанат Томпиева родилась в 1977 году в городе Караганда. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности «международные экономические отношения», TBS (Toulouse Business School) - Aerospace MBA.

Трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации Салтанат Томпиева начала с 1998 года ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

В период с 1999 по 2008 гг. занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.

С 2008 по 2012 гг. – главный эксперт Управления эксплуатации воздушного пространства, Управления внедрения международных стандартов, Управления международных отношений.

С 2012 по 2019 гг. занимала должность руководителя Управления международных отношений и авиационных перевозок, и главного государственного авиационного инспектора авиационных перевозок.

С 2019 по ноябрь 2022 гг. занимала должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации, курировала внутренние и международные авиаперевозки, международное сотрудничество, государственную политику в области авиации, финансовые и кадровые службы.