Назначения Официально 8 апреля 2025 г. 9:10 1 Назначения Указами Главы государства: Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству; Ескараев Азамат Несипбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.