Указами Главы государства:

Жалгасбаев Нурлан Адельевич наз­начен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Рес­публике Польша, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Рес­публике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совмес­тительству;

Ескараев Азамат Несипбаевич наз­начен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Респуб­лике Индия.