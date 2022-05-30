Назван объем международных резервов Казахстана

О размере международных резервов Казахстана рассказали в Национальном банке, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что валовые международные резервы Национального банка за апрель 2022 года выросли на 0,8%, составив 33,4 млрд долларов США.

"Рост золотовалютных резервов произошел за счет увеличения портфеля золота и поступления средств на счета Министерства финансов в Национальном банке. Портфель золота вырос более чем на 200 млн долларов в связи с покупкой золота в рамках реализации приоритетного права. Влияние позитивных факторов было частично нивелировано оттоком средств с корреспондентских счетов БВУ в Национальном банке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,5 млрд долларов США), на конец апреля 2022 года составили 85,9 млрд долларов США.