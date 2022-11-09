Названы новые составы преступлений для рассмотрения присяжными

Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, которые расширят категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, сообщает Kazpravda.kz.

Как напомнил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Әбдрашид Жукенов, суд присяжных в Казахстане функционирует уже 15 лет.

«Сегодня судьи присяжных выносят оправдательные приговоры до 10% от рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5-2%. По делам подсудных суду присяжных качество досудебного расследования более лучше, в судебном разбирательстве стороны более активны», - констатировал Жукенов.

Проектом закона предлагается с 1 января 2024 года передать в подсудность присяжных заседателей еще ряда составов преступлений.

В том числе: принуждение к изъятию тканей и органов человека, пытки, рейдерство, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекших тяжкие последствия, незаконная охота, нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека

Как отмечается в заключении к законопроекту, действующее законодательство предусматривает рассмотрение присяжными 14 составов уголовных правонарушений.

С 1 января 2023 года вводятся в действие положения об отнесении к рассмотрению судом с участием присяжных заседателей еще 35 составов уголовных правонарушений - все дела об особо тяжких преступлениях. Рассматриваемым законопроектом расширяется количество составов преступлений не только по особо тяжким, но и другим категориям преступлений, подсудных присяжным. Таких дел будет 43. Введение в действие предусматривается с 1 января 2024 года.

«Принятие проекта Закона позволит усовершенствовать деятельность судов, повысить уровень доверия к судам, активизировать участие гражданского общества в процедуре отправления правосудия, повысить правовую культуру и правовое сознание общества, уровень удовлетворенности от результатов отправления правосудия», - говорится в заключении.