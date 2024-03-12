Названы высокооплачиваемые вакансии в Казахстане

В число самых прибыльных профессий вошли промышленные альпинисты, главные строители и системные архитекторы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ведомстве сообщили, что самые высокие размеры зарплаты, на электронной бирже труда Enbek.kz, работодатели в феврале предлагали промышленным альпинистам (в среднем от 1 млн тенге), главным строителям (от 656 тыс. тенге) и системным архитекторам (от 600 тыс. тенге).

При этом самую высокую ожидаемую зарплату в резюме указывали руководители IT-подразделений (в среднем от 891 тыс. тенге), супервайзеры по бурению (от 850 тыс. тенге) и директоры коммерческих организаций (от 846 тыс. тенге).

В целом, в феврале наблюдался спад активности процесса поиска и найма на рынке труда. Так, в сравнении с январем количество вакансий сократилось на 16,5 тыс.

Что касается спроса, то порядка половины вакансий (49%, или 39,8 тыс.) пришлось на специалистов средней квалификации, 32%, или 25,8 тыс. – высокой квалификации, а на вакансии с низкой квалификацией пришлось 19%, или 15,2 тыс.

— В феврале основной спрос сформировали организации образования (19,2 тыс. вакансий) и предприятия, предоставляющие прочие виды услуг (10 тыс. вакансий), которые в сумме разместили более трети всех вакансий. За исключением Акмолинской области, где количество вакансий увеличилось на 4%, во всех остальных регионах отмечается сокращение их числа», — пишут в распространенном пресс-релизе.

Так, наибольший спад заметен в Туркестанской (-35%), Жетысуской (-34%) и Мангистауской (-33%) областях. Аналогичная спросу картина и с предложением: сокращение числа резюме затронуло все регионы, в особенности южные, где значительно уменьшилось количество соискателей неквалифицированных работ.