Не только коня на скаку остановят...

Спорт
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Дмитрий Норкин

В Казахстане большое количество спортсменок вносят свою лепту в динамичное развитие национальных видов спорта.

фото Ассоциации национальных видов спорта РК

В частности, порядка 170 девушек по видам спорта тоғызқұмалақ, садақ ату, асық ату и жамбы ату выступают в составе национальной сборной страны. В международных, республиканских и региональных соревнованиях на регулярной основе принимают участие около 1 700 спортсменок: 725 девушек – по тоғызқұмалақ, 469 – по садақ ату, 420 – по асық ату, 18 – по жамбы ату, 4 – по құсбегілік.

На сегодняшний день в составе федераций, входящих в Ассоциацию национальных видов спорта РК, есть чемпионки мира и Азии. Отметим, что в нашей стране шесть чемпионок мира по тоғызқұмалақ, в их числе десятикратная чемпионка мира Асель Далиева, двукратные чемпионки мира Гулжанат Адабергенова и Лина Каримова. По асық ату – семь победительниц кубков мира, девять – чемпионок Азии. Также женщины представлены в руководящем составе спортивной отрасли. Например, в руководстве федераций садақ ату и құсбегілік работают четыре женщины.

Одна из наших героинь – мастер спорта РК по садақ ату, тренер Аяу­лым Аппазова, которая также является президентом федерации SAQ – Sadaq atu Qostanai и была обладательницей премии «Алтын Тұғыр-2023» в номинации «Лучший спортсмен» по садақ ату. Впервые она взяла в руки лук в 29 лет.

– Все началось с мастер-класса в Астане. Мне понравилось, и мои первые результаты тоже были хорошими. Затем я приступила к тренировкам, начала участвовать в соревнованиях. Через некоторое время решила обучать детей этому виду спорта в своем родном Костанае и открыла там школу, – рассказывает Аяулым Аппазова.

Она основала Костанайскую областную школу по садақ ату. На сегодня у Аяулым более 30 учеников. Несмотря на то что со дня открытия школы прошло только два года, ее ученики уже показывают высокие результаты на различных соревнованиях.

Гульдана Алыбаева также стреляет из лука по мишени и скачет верхом на лошади, она член сборной команды Казахстана по жамбы ату. Зани­маясь этим видом спорта с 17 лет, она в нас­тоящее время работает еще и тренером по жамбы ату в национальной спортшколе Карасайского района (Алматинская область), где тренирует около десяти школьниц. Придя в этот спорт в 2018 году, Гульдана смогла завоевать премию «Алтын тұғыр», после чего стала победительницей ряда республиканских и международных соревнований.

– Благодаря этому спорту познакомилась со своим супругом. Он тоже работает в сфере национального спорта. В целом спорт привнес в мою жизнь много хороших изменений. Я безмерно благодарна своему первому тренеру Сарсенбаю Кулбаеву и нынешнему – моему отцу Серику Алыбаеву, – говорит Гульдана.

Спортсменка планирует принять участие и достойно защитить честь страны на предстоящих 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане нынешней осенью. Сегодня она активно готовится к соревнованиям.

Отметим, что құсбегілік, садақ ату и жамбы ату вошли в спортивную программу 5-х Всемирных игр кочевников.

В состав Ассоциации национальных видов спорта РК входят федерации бәйге, көкпар, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату и другие. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов.

#Спорт #национальный спорт #женский спорт

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