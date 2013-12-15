Нефтепровод Атасу – Алашанькоу выходит на полную мощность

Владельцем нефтепровода Атасу – Алашанькоу является ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», совместное предприятие национального оператора РК по магистральному трубопроводу АО «КазТрансОйл» и китайской компании CNDOC. С момента запуска Атасу – Алашанькоу в 2006 году до нынешнего момента по нему в Поднебес­ную было транспортировано 52,1 млн. тонн нефти. При этом мощность трубопровода вырос­ла с 2,2 млн. тонн в 2006 году до 10,4 млн. тонн в 2012-м.

Нефтепровод Атасу – Алашанькоу является частью общей системы магистральных нефтепроводов Казахстан – Китай, которая строится в два этапа. В рамках первого были построены нефтепроводы Кенкияк – Атырау (2003 год) и Атасу – Алашанькоу (2006 год). Реализация второго этапа включает в себя двукратное увеличение существующей пропускной способности системы и идет в соответствии с Рамочным соглашением между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года.

Как отметил на торжественной церемонии запуска в эксплуатацию двух НПС главный инженер – 1-й заместитель директора Восточного филиала АО «КазТранс­Ойл» Майрамбай Кожанов, ввод в строй новых производственных объектов позволит увеличить пропускную способность нефтепровода Атасу – Алашанькоу в направлении Китайской Народной Респуб­лики с нынешних 12 млн. тонн в год до 20 млн. тонн в следующем году.

Следует отметить, что наряду с важным экономическим значением запуск новых НПС содержит и социальную составляющую, создав 124 новых рабочих места на производстве. Преимущественное право трудоустройства получили жители близлежащих населенных пунктов. Участие в празднике открытия нефтеперекачивающих станций принял весь коллектив НПС № 8. Работники не скрывали радости от перспектив, которые они получили благодаря появлению в их регионе нового предприятия. Одним из новых специалистов НПС № 8 стал коренной агадырец Ермек Зейдин, слесарь по ремонту технологического оборудования. Ему всего 21 год, но, несмотря на относительно юный возраст, молодой специалист готов помогать своей большой семье и строит смелые планы на будущее.

– Нынешним летом я окончил технологический колледж при Карагандинском государственном техническом университете, где учился по государственному гранту и получил специальность «хранение и транспортировка нефти и газа», – рассказал Ермек Зейдин. – И мне повезло найти работу по спе­циальности здесь, на НПС № 8, рядом с родным Агадырем. Меня включили в программу «КазТрансОйла», соглас­но которой на работу на станцию принимают местных жителей. Могу сказать, что не всем моим сокурсникам по колледжу удалось устроиться по специальности. А я теперь смогу реализоваться в своем деле. Мне очень нравятся наш коллектив, условия проживания в вахтовом поселке. И конечно же, оплата труда очень достойная. Есть планы построить собственный новый дом, завести хозяйство и, конечно же, жениться. Что и говорить, я теперь в Агадыре завидный жених! – смеется Ермек.

Естественно, не весь персонал станций сформирован из местных жителей. Много специалистов, особенно инженеров с необходимой квалификацией и образованием, приехали из других регионов и будут работать вахтовым методом. Также Майрамбай Кожанов отметил, что еще до запуска новых станций все принятые на НПС сотрудники прошли соответствующее обучение и получили необходимую практику на других работающих объектах. К моменту открытия новых НПС весь персонал был уже готов к работе, получили профессиональный допуск и приступил к своим обязанностям.

Финансирование строительства станций осуществляло ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод». Работы велись в течение года, фактически затраты составили (без НДС) по НПС № 8 – 9,3 млрд. тенге, по НПС № 11 – 11,6 млрд. тенге. Объекты оснащены современными автоматизированными системами диспетчерского контроля и управления (SCADA), коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), пожарной и газовой сигнализацией.

– В связи с успешным завершением проекта хочу выразить от имени нашей компании благодарность за оказанную поддержку руководителям различного уровня в правительствах двух стран, руководству АО «КазМунайГаз», акцио­нерам, – сказал Го И, генеральный директор ТОО «Казах­станско-Китайский Трубопровод». – Также выражаю особую благодарность коллективам, принимавшим непосредственное участие в проектировании и строи­тельно-монтажных работах. Особенно генеральным подрядчикам – АО «НГСК «КазСтройСервис»» и ТОО «ЧППИ Казахстан», чей весомый вклад и трудовые достижения привели нас к желаемому результату.

В строительстве НПС участвовали несколько субподрядных организаций, в том числе и казахстанских. Насосная станция, операторская, противопожарное депо, станция дизельного электроснабжения, испарительная, бытовые комплексы, столовая – все эти объекты входят в состав комплекса. Уже на стадии проектирования в будущий объект закладывались новейшие технологии, применяемые в промышленности. Особое внимание уделялось безопасности проекта – и на стадии строительства, и в том, что касается дальнейшей эксплуатации. Более того, в процессе строительства компания руководствовалась поручением Главы государства Нурсултана Назарбаева, которое было дано в Послании народу Казахстана – «создавать не только новые рабочие места, но и предоставлять возможность получения новых профессий, которые востребованы даже в кризисных условиях».

Надо отметить, что АО «КазТрансОйл» из года в год реализует масштабные проекты, добиваясь не просто выполнения своих обязательств, но и успешного завершения любых начинаний. Это ежегодное стабильное увеличение показателей грузооборота неф­ти и чистой прибыли, получение статуса национального оператора страны по магистральному нефтепроводу Республики Казахстан, успешное участие в программе «Народное IPO», привлечение новых партнеров в сфере оказания услуг на транспортировку нефти и многие другие. Открытие двух НПС в канун Дня Независимости Республики Казахстан подтверждает репутацию АО «КазТрансОйл» как надежного и перспективного партнера, который верно расставляет приоритеты развития и стабильно выполняет свою главную функцию – бесперебойную и своевременную транспортировку нефти всем потребителям.

Сергей БУЯНОВ