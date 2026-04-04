Заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с фермерами Акмолинской области в городе Косшы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Акмолинская область является одним из ведущих аграрных регионов страны. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте региона составляет порядка 15%. В 2025 году здесь собран рекордный урожай зерна — 7,6 млн тонн, что превышает четверть республиканского объема.

Регион также демонстрирует динамику в диверсификации посевов. В 2025 году площади масличных культур впервые достигли 500 тыс. га, увеличившись в 2,5 раза. В текущем году планируется расширение до 580 тыс. га. Общая посевная площадь составит 5,6 млн га — на 76 тыс. га больше, чем годом ранее.

Ключевыми темами встречи стали новые нормы Налогового кодекса и реализация Комплексного плана развития животноводства. Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, план направлен на решение системной проблемы отрасли – дефицита доступного финансирования по всей производственной цепочке. На его реализацию предусмотрено 374 млрд тенге.

С начала марта запущены новые кредитные продукты «Игілік» и «Береке» с фиксированной ставкой не более 6% годовых. Они ориентированы на приобретение племенного поголовья:

«Игілік» – для хозяйств с объемом от 100 до 500 голов КРС и от 500 до 1000 голов МРС;

«Береке» — для более крупных хозяйств с объемом от 500 голов КРС и от 1000 голов МРС.

Расширение программ кредитования по другим видам сельхозживотных ожидается в ближайшее время.

Серик Жумангарин отметил, что приоритетом остается развитие производства продуктов питания, по которым сохраняется импортозависимость, а также углубление переработки сельхозпродукции. По его словам, государство усиливает инструменты поддержки отрасли, при этом в 2026 году основной акцент сделан на развитие животноводства как конкурентного преимущества страны.

В ходе встречи также обсуждались изменения в Налоговом кодексе. Отмечено, что для сельхозтоваропроизводителей сохранены ключевые налоговые льготы: по корпоративному подоходному налогу ставка составляет 3%, по социальному – 1,8%, при этом земельный, имущественный и транспортный налоги снижены на 70%. Кроме того, для сельхозпроизводителей предусмотрено дополнительное уменьшение нагрузки по НДС – с 2026 года до 80%, что фактически снижает налоговую нагрузку на отрасль.

В ходе встречи аграрии озвучили ряд предложений. Глава ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр предложил установить четкие целевые показатели эффективности, привязанные к земельным ресурсам, и учитывать их при предоставлении господдержки. Также он подчеркнул необходимость развития круглогодичного пастбищного животноводства, что позволяет сохранять его рентабельность.

Также аграрий акцентировал внимание на развитии селекционной работы, в частности, искусственного осеменения, и выравниванию условий субсидирования отечественного и импортного племенного скота. По его словам, отечественный племенной скот уже нисколько не уступает зарубежному и полностью адаптирован к местным условиям.

Представители бизнеса затронули практические вопросы. Директор группы «Логос грейн» Арман Кудайбергенов обратился с вопросом по механизму возмещения НДС экспортерам сельхозпродукции и уточнил сроки выплаты транспортных субсидий на поставки зерна на экспорт.

Директор ТОО «Agro Milk Projekt» Юрий Швец сообщил, что в 2024 году на льготный кредит через СПК приобрели молочный скот и самостоятельно возвели конструкцию МТФ на 400 голов. В ближайшее время предприятие планирует расширяться, приобрести еще около 300 голов молочного скота. Поднял вопросы возможности льготного кредитования строительно-монтажных работ.

В рамках рабочей поездки Серик Жумангарин также посетил ряд предприятий. ТОО «Алтын Қазық» осуществляет полный цикл переработки – от выращивания сырья до выпуска готовой продукции. В структуру предприятия входят откормплощадка, убойный цех, ветеринарная лаборатория, овощехранилище, колбасный цех. Общая площадь сельхозугодий составляет 12 тыс. га, из которых 1 тыс. га – орошаемые. Объем переработки достигает 10 тыс. тонн мясной продукции в год. Предприятие экспортирует баранину в Катар и прорабатывает выход на рынок ОАЭ.

Также посещен завод ТОО «IL-TOV» (группа Aitas), где налажено производство продукции глубокой переработки курятины, включая замороженные полуфабрикаты. Объем выпуска составляет 3 346 тонн в год. В ближайшие три года предприятие планирует расширение производственных мощностей.