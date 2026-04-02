«Карта нищеброда» появилась в Южной Корее

Экономика,В мире,Гастрономия
846
Айман Аманжолова
корреспондент

Сайт набирает популярность на фоне роста цен, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Интернет ресурс с онлайн-картой Южной Кореи под названием "Карта нищеброда" набирает популярность в стране на фоне роста инфляции и цен, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает телеканал MBN.

Как пишет телеканал, в последнее время цены на еду в Южной Кореи выросли настолько, что стали серьезной нагрузкой на жителей, в особенности студентов.

«Если пойти в обычные популярные рестораны в Сеуле, то одно блюдо стоит около 20 тысяч вон (примерно 13,2 доллара)», - говорит жительница Кояна Ли Ын У.

В то же время в некоторых местах все еще можно найти дешевые кафе, где за жареный шницель попросят всего 4000 вон (2,64 доллара), а, например, паста будет стоить 3900 вон (2,58 доллара). Однако поиск таких заведений сложен, занимает время и удаётся далеко не всем, отмечает MBN.

«За последние пять лет операционные расходы, включая стоимость сырья, выросли почти на 50%, поэтому большинство ресторанов, чтобы выжить, были вынуждены повысить цены», - сообщает телеканал.

В связи с этим среди южнокорейских пользователей стала набирать популярность онлайн "Карта нищеброда", которая предлагает карты города с уже отмеченными на них дешевыми забегаловками, кафе и ресторанами.

Карта заполняется благодаря сообщениям пользователей. Туда добавляют рестораны с лапшой чачжанмён за 3000 вон (около 2 долларов), точки с рисовыми клецками ттокпокки за 1500 вон (0,99 доллара) и другие подобные места.

Сейчас на карте зарегистрировано около тысячи ресторанов по всей стране.

«На данный момент сайт посетили примерно 150 тысяч человек, и я понял, что помимо меня есть много людей, которые хотят экономить на расходах на еду», - заявил телеканалу администратор сайта "Карта нищеброда" Чхве Сон Су.

 

#продукты #кафе #цена #ЮжнаяКорея #ресторан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]