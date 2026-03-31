Цены на золото продолжают расти

Экономика,В мире,США
Айман Аманжолова
корреспондент

Драгметалл дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Золото дорожает, инвесторы оценивают сообщения СМИ о планах Белого дома об окончании военной операции в Иране, а также комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

К 12:41 по времени Астаны июньские фьючерсы на золото дорожали на бирже Comex на 0,6%, до $4585 за унцию.

"Драгметалл нашел поддержку около отметки в $4500 за унцию, - пишут аналитики ANZ. - Инвесторы покупают золото, подешевевшее на опасениях ускорения инфляции".

Несмотря на падение цен на золото на 13% за последний месяц, аналитики Goldman Sachs подтвердили среднесрочный прогноз, предусматривающий подъем котировок до $5400 за унцию. При этом они допускают, что золото может подешеветь до $3800 за унцию в краткосрочной перспективе, если энергетический кризис усугубится.

Фьючерсы на серебро растут в цене на 3%, до $72,66 за унцию, на платину - на 1,3%, до $1931 за унцию.

The Wall Street Journal сообщает, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном. Он заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, пишет издание со ссылкой на информированные источники.

Пауэлл заявил, что Федрезерв по-прежнему привержен задаче по возврату инфляции к целевым 2%. При этом денежно-кредитная политика Федрезерва находится в "хорошей позиции" для того, чтобы подождать и оценить развитие событий, добавил глава регулятора. ФРС будет внимательно наблюдать за динамикой инфляционных ожиданий бизнеса и населения, сказал он.

 

