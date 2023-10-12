Необходимо обеспечить нормативное регулирование ИИ – президент

Президент
116
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Более 120 стран уже приняли различные законодательные акты в этой сфере

Фото: пресс-служба президента РК

Необходимо обеспечить нормативное регулирование искусственного интеллекта. Об этом сегодня на форуме Digital Bridge заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

По его словам, на сегодняшний день более 120 стран уже приняли различные законодательные акты для решения этой задачи.

"Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан. Нужно, чтобы правовые условия стимулировали приход международных компаний на наш рынок. Для этого необходимо соблюсти баланс интересов, сформировать открытые и справедливые "правила игры", – сказал Токаев.

Он отметил, что нужно интегрировать инструменты искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей, не нарушая их права и свободы.

"Надеюсь, что участники форума смогут внести вклад в разработку базовых документов, регулирующих данную сферу, в том числе проекта Цифрового кодекса", – добавил президент.

#президент #форум #искусственный интеллект #Digital Bridge

Популярное

Все
Победы в Турции и Японии
Сокровище предков
Из этого растения сшили первые джинсы
Вернуть читателя
Тайна старого колодца
Единство и труд – верный маршрут
Детективы вне закона
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Почему бережливость не в тренде
Вот такая волокита
Пять элементов IT-экосистемы
Потенциал духовной дипломатии
Дело темное
Интересы населения превыше всего
Всегда на страже, всегда в седле
Решение – в руках населения
С заботой о нуждающихся
Не только корм
Попасть в «Яблочко»
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
ХАМАС атаковал Израиль
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

"Нужно завершить досрочно" – президент о внедрении 5G в обл…
Построить дата-центры с привлечением Amazon и Google поруч…
Стратегический документ по развитию искусственного интеллек…
Токаев поручил обеспечить население доступным и качественны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]