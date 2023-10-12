Необходимо обеспечить нормативное регулирование ИИ – президент

Более 120 стран уже приняли различные законодательные акты в этой сфере

Фото: пресс-служба президента РК

Необходимо обеспечить нормативное регулирование искусственного интеллекта. Об этом сегодня на форуме Digital Bridge заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

По его словам, на сегодняшний день более 120 стран уже приняли различные законодательные акты для решения этой задачи.

"Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан. Нужно, чтобы правовые условия стимулировали приход международных компаний на наш рынок. Для этого необходимо соблюсти баланс интересов, сформировать открытые и справедливые "правила игры", – сказал Токаев.

Он отметил, что нужно интегрировать инструменты искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей, не нарушая их права и свободы.

"Надеюсь, что участники форума смогут внести вклад в разработку базовых документов, регулирующих данную сферу, в том числе проекта Цифрового кодекса", – добавил президент.