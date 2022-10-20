Президент , Экономика

"Ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки наших аграриев" – Токаев поручил запустить сахарный завод в Жетысу

Елисеева Екатерина
корреспондент

В ходе встречи с общественностью области Жетысу глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить сахарный завод в регионе, передает Kazpravda.kz.

"Необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод. Если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов. Кроме того, следует обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году", – сказал президент.

Токаев сообщил, что разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию которого предусмотрено привлечение порядка 500 миллиардов тенге инвестиций. В ближайшие 5 лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7% до 43%.

"В области Жетысу планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза (до 15 тысяч гектаров). Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Мы будем помогать только казахстанским фермерам. Мы продолжим оказывать поддержку отечественному агросектору. Благодаря этому область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране", – добавил глава государства. 

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