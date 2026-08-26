Президент поручил объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов

Такое указание Глава государства дал на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Кроме того, следует обратить особое внимание на повышение квалификации учителей. Однако в попытке провести очередную масштабную реформу в этой сфере нельзя в короткие сроки кардинально менять всю систему обучения. Все еще помнят прежний негативный опыт, который нанес ущерб этой важнейшей сфере. Подобные эксперименты изрядно навредили системе образования. Необходимо прекратить пустые, не наполненные содержанием реформы ради самих реформ», - особо подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, реформы и изменения, безусловно, необходимы, но они не должны отнимать все силы и подвергать стрессу учителей. Перед реализацией каждой реформы, и это в особенности касается сферы образования, необходимо провести всесторонний анализ и досконально убедиться в ее эффективности.

Глава государства подчеркнул, что реформа – это не первичное испытание или эксперимент, это ответственное решение и комплекс мер. Правительство обязано учесть этот фактор при пересмотре деятельности педагогических высших учебных заведений.