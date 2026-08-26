Почти 7 млн человек получили деньги по программе «Нацфонд – детям»

Об этом Глава государства заявил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Очень важная задача – защита детей и создание благоприятных условий для их всестороннего развития. Это один из основных приоритетов государственной политики», - сказал Президент.

По оценке ЮНИСЕФ, Казахстан может служить примером в этом вопросе не только для государств Центральной Азии, но и для целого ряда европейских стран.

«Хочу выразить признательность данной международной организации. Действительно, нами проделана колоссальная работа в этой сфере. С 2024 года в рамках программы «Национальный фонд – детям» на специальные счета порядка 7 миллионов детей были переведены денежные средства», - сказал Президент.

В 2024 году было перечислено 695,5 млн долларов, в 2025 году – 888,8 млн, в 2026 году – 901,7 млн долларов. Данная работа, несомненно, является большим достижением нашей страны. Далеко не все государства могут позволить себе реализацию столь масштабной поддержки детей. С начала этого года реализуется концепция «Дети Казахстана», которая включает комплекс мер по поддержке подрастающего поколения.

Во всех регионах созданы управления по защите прав детей, а также центры психологической поддержки. Кроме того, высокими темпами развивается инклюзивная система образования.

Однако по-прежнему остается ряд нерешенных проблем. В частности, негативное влияние на общество, в том числе и на молодежь, начало оказывать информационное перенасыщение.