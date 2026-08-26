Глава государства раскритиковал бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования

«Дорога к знаниям – это тернистый путь, полный вызовов и трудностей. Признание и плоды успеха достигаются, прежде всего, усердным трудом и полной самоотдачей. В конечном счете, нужно всегда помнить, что нас объединяет общая цель. В этой связи хочу отдельно остановиться на еще одном важном вопросе. Многие из вас, наверное, замечали, что социальные сети регулярно становятся площадкой для острых дискуссий на тему образования. Порой в споры вовлекаются бывшие и действующие ответственные работники системы образования.

К сожалению, говорить о практической ценности таких обсуждений для сферы образования не приходится. Вместо цивилизованного диалога мы вынуждены выслушивать эмоциональные высказывания и бахвальство. Даже педагогическое сообщество с трудом понимает истинный смысл подобных баталий. Надо помнить, что сейчас не время для пустых, популистских высказываний, важны реальные и практические решения», - сказал Президент.