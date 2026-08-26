Глава государства раскритиковал бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования

Критика прозвучала на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Дорога к знаниям – это тернистый путь, полный вызовов и трудностей. Признание и плоды успеха достигаются, прежде всего, усердным трудом и полной самоотдачей. В конечном счете, нужно всегда помнить, что нас объединяет общая цель. В этой связи хочу отдельно остановиться на еще одном важном вопросе. Многие из вас, наверное, замечали, что социальные сети регулярно становятся площадкой для острых дискуссий на тему образования. Порой в споры вовлекаются бывшие и действующие ответственные работники системы образования.
К сожалению, говорить о практической ценности таких обсуждений для сферы образования не приходится. Вместо цивилизованного диалога мы вынуждены выслушивать эмоциональные высказывания и бахвальство. Даже педагогическое сообщество с трудом понимает истинный смысл подобных баталий. Надо помнить, что сейчас не время для пустых, популистских высказываний, важны реальные и практические решения», - сказал Президент.
Глава государства также отметил, что педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых требований пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры.
«Модернизируется образовательная база данных, которая объединит все государственные сервисы и услуги, избавит учителей от рутины. Последний момент крайне важен. Педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых требований пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры. Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу. Мы давно договорились, что это недопустимо», - подчеркнул Глава государства.
Министерство просвещения и управления акиматов должны, прежде всего, работать над совершенствованием нормативно-правовой и регуляторной базы, выстраиванием эффективного учебного процесса, внимательно анализировать образовательные программы.