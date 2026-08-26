Президент поручил разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда

Как он отметил, под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время выступления на традиционной Августовской конференции Президент поручил правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда, сообщает Kazpravda.kz

- Отдельный вопрос – агрессивная реклама фастфуда, заполонившая публичное пространство. Она формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как он отметил, под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом, и эта цифра не уменьшается, она даже растет.