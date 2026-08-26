Президент поручил разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда

Как он отметил, под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом
Во время выступления на традиционной Августовской конференции Президент поручил правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда, сообщает Kazpravda.kz
- Отдельный вопрос – агрессивная реклама фастфуда, заполонившая публичное пространство. Она формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Как он отметил, под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом, и эта цифра не уменьшается, она даже растет.
- Многие государства запрещают либо ограничивают рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированную на подрастающее поколение. Этот вопрос непростой, в нем присутствует целый набор деликатных и сложных моментов, включая дискуссионные медицинские и даже политические нюансы. Но Правительству все же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду, прежде всего, здоровье наших детей, - указал Президент.