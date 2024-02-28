Неутешительный сезон

Казахстанский хоккейный клуб провел последний поединок сезона на домашней арене, где с минимальным счетом 1:0 обыграл новосибирскую «Сибирь». Единственный гол во втором периоде на 27-й минуте забил игрок нашей национальной сборной Аркадий Шестаков. Стоит отметить, что в этом сезоне мы шесть раз встречались с сибиряками: в трех матчах были одержаны победы и в трех мы потерпели поражение.

По итогам последней игры сезона «Барыс» набрал 50 очков после 68 игр и остался на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Вместе с тем стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, которые поведут борьбу за главный трофей – Кубок Гагарина.

Так, московское «Динамо», ставшее победителем регулярного сезона (также «бело-голубые» победили в Западной конференции), а значит, и обладателем Кубка континента, в первом раунде плей-офф сыграет с минским «Динамо». СКА из Санкт-Петербурга померится силами с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Ярославский «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА. А еще один клуб из Москвы – «Спартак» постарается в играх на вылет одолеть череповецкую «Северсталь». Все эти команды представляют Западную конференцию.

Что касается Восточной конференции, то ее победитель – магнитогорский «Металлург» – на старте Кубка Гагарина сразится с хабаровским «Амуром». Далее омский «Авангард» будет экзаменовать вернувшуюся в этом сезоне в КХЛ тольяттинскую «Ладу». Уфимский «Салават Юлаев» «зарубится» с челябинским «Трактором», а казанский «Ак Барс» сойдется в битве с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Отметим, что плей-офф КХЛ стартует 29 февраля и завершится 29 апреля.