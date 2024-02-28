Неутешительный сезон

Спорт
125
Аскар Бейсенбаев

Столичный «Барыс» победой завершил регулярный сезон 2023⁄2024 в международной Континентальной хоккейной лиге,
заняв при этом последнее место в Восточной конференции.

фото ХК «Барыс»

Казахстанский хоккейный клуб провел последний поединок сезона на домашней арене, где с минимальным счетом 1:0 обыграл новосибирскую «Сибирь». Единственный гол во втором периоде на 27-й минуте забил игрок нашей национальной сборной Аркадий Шестаков. Стоит отметить, что в этом сезоне мы шесть раз встречались с сибиряками: в трех матчах были одержаны победы и в трех мы потерпели поражение.

По итогам последней игры сезона «Барыс» набрал 50 очков после 68 игр и остался на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Вместе с тем стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, которые поведут борьбу за главный трофей – Кубок Гагарина.

Так, московское «Динамо», ставшее победителем регулярного сезона (также «бело-голубые» победили в Западной конференции), а значит, и обладателем Кубка континента, в первом раунде плей-офф сыграет с минским «Динамо». СКА из Санкт-Петербурга померится силами с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Ярославский «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА. А еще один клуб из Москвы – «Спартак» постарается в играх на вылет одолеть череповецкую «Северсталь». Все эти команды представляют Западную конференцию.

Что касается Восточной конференции, то ее победитель – магнитогорский «Металлург» – на старте Кубка Гагарина сразится с хабаровским «Амуром». Далее омский «Авангард» будет экзаменовать вернувшуюся в этом сезоне в КХЛ тольяттинскую «Ладу». Уфимский «Салават Юлаев» «зарубится» с челябинским «Трактором», а казанский «Ак Барс» сойдется в битве с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Отметим, что плей-офф КХЛ стартует 29 февраля и завершится 29 апреля.

#Спорт #хоккей #Барыс

Популярное

Все
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
Неутешительный сезон
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Виновата стихия?
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
Сын спас маму, отдав свою печень
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпио…
Казахстанские пловцы завоевали 11 медалей в первый день чем…
Избрание Геннадия Головкина прокомментировали в НОК
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]