Ночь. Улица. Маньяк...

Ловля на живца

Эксклюзивными подробностями этого дела поделился ветеран внутренних дел, подполковник полиции в отставке Геннадий Вологодский. Он был оперативником в Ульбинском районном отделе внутренних дел, работал участковым. На его глазах разворачивалась зловещая хронология, он лично участвовал в расследовании преступлений.

Шел 1976 год. В разгар лета в районный отдел милиции обратилась жительница городской окраины под названием Согра. На женщину напали, когда та возвращалась с работы поздно вечером. Кто-то схватил сзади, зажал рот, завязал глаза ее же платком, изнасиловал. Примерно через месяц в том же районе жертвой насильника стала девушка. Еще через месяц поступил сигнал о новом эпизоде – нападение на сотрудницу предприятия во время ночного дежурства на складе. Все по тому же сценарию: преступник навалился сзади, закрыл жертве глаза.

Сотрудница чудом сумела вытащить из кармана свисток и подала сигнал. Это ее и спасло. Звук услышали находившиеся неподалеку сторожа, раздались крики, к женщине бросились на помощь. Злодей отпустил жертву и скрылся.

Как вспоминает ветеран МВД, раскрытие осложнялось тем, что о преступнике не имелось никаких сведений. Он орудовал под покровом ночи, его лица никто не видел. В какой-то момент подозрение пало на электрика местного комбината – одной потерпевшей показалось, что она узнала голос. Но у рабочего оказалось железобетонное алиби, он был ни при чем.

Ветеран МВД Геннадий Вологодский (в центре) участвовал в поиске преступника

Милиция организовала в Согре пат­рули. Пока ночные улицы находились под наблюдением, в поселке царило спокойствие. Как только сотрудников перебрасывали на другие участки – нападения возобновлялись.

Однажды две молодые работницы металлургического комбината навещали своих родителей в соседнем с Сог­рой поселке. В производственное общежитие девушки возвращались затемно. Тропинка тянулась по безлюдной местности вдоль железнодорожной насыпи.

Стояла безлунная ночь. Во тьме девчата увидели выросший вдруг силуэт. Им стало страшно – сарафанное радио давно разнесло слухи о маньяке. Как только подруги поравнялись с незнакомцем, тот бросил первой в глаза горсть песка. Девушка схватилась за лицо, кинулась со всех ног, ничего не видя, вслепую. Ударилась сильно о дерево, упала. Когда пришла в себя, увидела свет автомобильных фар и остановила машину. Вместе с водителем они обратились в ближайший пункт милиции, а подруга словно исчезла.

– Дежурный сообщил нам о происшествии, мы отправились на место, – поделился воспоминаниями офицер-ветеран. – Начали звать потерявшуюся девушку, прочесывать территорию. Вдруг она выходит из-за насыпи – в грязи, избитая. Насильник запугал ее, сказал: «Молчи, а то зарежу».

К осени в сводках значилось уже семь нападений. Один из сотрудников предложил устроить ловлю на живца. В Согре работал молодой оперативник Николай Вепренцев с румянцем во всю щеку. Его решили нарядить женщиной, но опер наотрез отказывался. Тогда супруга Николая решительно заявила: «Возьмите меня!» В милиционере мигом пробудилась сознательность, и он дал согласие.

Стоял красивый ноябрьский вечер, тихо падал снег. На милиционера натянули пышный шиньон, сверху – шаль, одели в женскую шубку, накинули через плечо вместительную дамскую сумку. Группа отправилась к комбинату, возле которого зарегистрировали больше всего эпизодов. По дороге водитель подобрал кирпич и с серьезным видом положил Николаю в сумку: «Если полезет – врежь!»

Примерно в полукилометре от проходной «мадам» вышла из милицейского «газика» и отправилась по аллее. Опергруппа, которая следила за Николаем на расстоянии примерно 200 метров, заметила в уличном освещении мужскую фигуру. Как только Николай стал приближаться, человек скрылся в тень.

– Мы даже не успели заметить, как этот тип увязался за Николаем, – поделился подробностями Геннадий Федорович. – Вдруг слышим – свист, мы туда. Вдоль железнодорожной насыпи один удирает, а другой догоняет. Мы кинулись наперерез и скрутили убегавшего. Он кричит: «Отпустите, я больше не буду». Я ему в лоб: «У тебя это не первый случай!» Он тут же и признался: «Только четыре раза».

Задержанный оказался жителем Сог­ры. Парень недавно вернулся из армии, устроился на металлургический комбинат, слыл тихоней. Следователю он рассказал о своей сверхстеснительности. Да и по словам знакомой, за которой он пробовал ухаживать, этот «скромняга» был настолько робким, что даже боялся взять ее за руку. Вот уже действительно в тихом омуте черти водятся.

Четыре эпизода, в которых сразу соз­нался преступник, были подтверждены свидетельскими показаниями. В управлении внутренних дел решили пресечь расползающиеся слухи о маньяке и в выпуске теленовостей сообщили о его задержании. Даже фото продемонстрировали на экране.

После этого в милицию поступило еще три заявления от жительниц Усть-Каменогорска, опознавших негодяя. Суд признал его виновным в восьми эпизодах, в том числе нападении на оперативника, переодетого женщиной. Насильника приговорили к 12 годам заключения.

Ждал, когда поймают

Преступника посадили, а преступления продолжались. Город по-прежнему жил в страхе, на женщин нападали, насиловали, убивали. По словам пенсионера МВД, всего жертвами серийного маньяка стали 38 жительниц Усть-Каменогорска.

Самое страшное – этого упыря можно было остановить в самом начале, если бы не самонадеянность и должностное высокомерие, а проще говоря – непрофессионализм. Впрочем, обо всем по порядку.

Все началось с безобразного преступления на городской окраине – поселке Овечий ключ. Преступник подкараулил возвращавшуюся с занятий 14-летнюю школьницу. Подросток пережила такой ужас, о котором писать невозможно. Она спаслась лишь потому, что притворилась мертвой. Нелюдь бросил свою жертву. Девочка, несмотря на шоковое состояние, запомнила номер грузового автомобиля, на котором уехал насильник.

В районном отделе милиции приняли оперативные меры: установили транс­портную компанию, выяснили фамилию водителя – некто Иванов. Едва его задержали, он сразу дал признательные показания: «Это я». Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

В тот же период на левом берегу Иртыша, где строился район комбината шелковых тканей, прошла череда нападений на женщин. Как только Иванова отправили за решетку, жуткая серия прекратилась.

– Прошло восемь лет, и вдруг опять пошли изнасилования, убийства, – рассказал офицер-ветеран. – Я как раз работал участковым на Гавани – это окраина с частным сектором. На моем участке убили девушку, плюс стали находить трупы в районе комбината шелковых тканей, возле железнодорожной станции Защита. И почему-то никто не связывал эти случаи друг с другом.

В областном управлении внутренних дел создали следственную группу, в ее состав включили молодого участкового. Милиционер сопоставил факты и убедился: почерк везде одинаковый. Преступник идет навстречу, поравнявшись с жертвой, резко разворачивается, хватает женщину за горло, запугивает: «Молчи, а то задушу».

Именно так действовал осужденный Иванов. Сделали запрос в уголовно-исполнительную систему, оттуда пришел ответ: заключенный, отсидев восемь лет, получил условно-досрочное освобождение. Его место нахождения – колония-поселение.

За зеком решили установить наблюдение. Через три дня оперативники отчитались: Иванов в дневное время шатается по пустырям, уходит в уединенные места, держится подальше от людей. На основании данного донесения начальник опергруппы счел дальнейшую слежку нецелесообразной.

– Я говорил о возможной причастности Иванова, но мне заявляли: «Ты не опер, занимайся своим участком», – рассказал Геннадий Федорович. – Когда позже стали разбираться, почему серию долго не могли раскрыть, подняли мои рапорты. А в них – имя, фамилия преступника, его место нахождения, мои просьбы проверить Иванова на причастность к другим преступлениям. На рапорты никто вовремя не обратил внимания.

В октябре 1987-го произошло очередное убийство: в мрачном месте недалеко от городского кладбища был обнаружен труп 16-летней девушки. Возле тела криминалисты нашли алюминиевую пуговицу.

Как известно, место преступления притягивает убийц, их манит вернуться. Поэтому была организована засада. Операцию поручили молодым операм Нурбеку Булжанову и Андрею Устьянцеву.

Ночь, мороз, безлюдная окраина. Вдруг в темноте на тропинке появился мужчина – шел быстро, озирался. Парни поняли: их «клиент». Один опер шагнул навстречу с просьбой дать закурить. И пока доставал сигарету, увидел на куртке прохожего и металлические пуговицы, и одну пустую петельку. Второй сотрудник заблокировал преступнику возможность побега.

Задержанным оказался Иванов. Как только его доставили в отделение, он сразу начал давать показания. И первое, что услышал следователь: «Наконец-то вы меня поймали!»

– На допросе он заявил, что оперативники при задержании его не обыскали, – привел детали ветеран. – А у него в кармане был нож. По его словам, он мог по дороге завалить обоих сотрудников, но не стал этого делать. Ему хотелось, чтобы его задержали.

Показания этого упыря ввергли в шок даже самых бывалых сотрудников. По его словам, он разошелся с женой и разочаровался в женщинах. Однажды Иванов увидел, как недалеко от его дома из люка теплосети вылезает женщина-бродяга. Он изнасиловал ее, задушил. И сбросил в тот же люк. И затем каждую неделю бегал проверял, ищут ли беднягу. От трупа остался один скелет, а до пропавшей женщины никому не было дела.

Злодей возомнил, что может орудовать безнаказанно. Начал зверствовать. Чем больше на его счету было жертв, тем больше он удивлялся: почему его не ищут, почему никто не ловит?..

На допросах он словно выговаривался: «Изнасилую девушку, задушу, на следую­щий день приезжаю на это место – она там и лежит, мне ее так жалко становится. Ну сколько мне еще убивать?.. Меня должны были поймать, мое место – в тюрьме!»

В следственную группу вошли следователь по особо важным делам прокуратуры Рашид Жакупов, опытные сыщики Василий Кириллов, Казбек Токтаргалиев. На счету серийного маньяка оказались жизни 38 женщин. Сокамерник Иванова по колонии-поселению рассказал, что тот не раз возвращался по ночам с ножом, веревкой, женскими вещами и украшениями.

Преступник помнил каждый случай, в том числе убийство девушки, тело которой так и не нашли и записали в пропавшие без вести. Он помнил убийства в Согре, на левом берегу Иртыша, в районе железнодорожной станции Защита, за промплощадкой, возле поселка Опытное поле…

В ходе следствия Иванов уверенно указал все места своих зверств, охотно участвовал в следственных экспериментах. По словам Геннадия Федоровича, он обладал медвежьей силой. Во время одного эксперимента уголовник схватил сзади за горло молодого опера и приподнял. Милиционер беспомощно задергал ногами, не доставая до земли, начал задыхаться. Всем показалось, что негодяй его задушит. Понятно, что у женщин при встрече с маньяком не было ни шанса.

– Иванов орудовал примерно два года, пока его не посадили за преступление в отношении несовершеннолетней школьницы, – подытожил подполковник в отставке. – Отсидев восемь лет, он взялся за прежнее. Эта серия, пока он находился на условно-досрочном освобождении, длилась почти три года.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала насильника вменяемым. В ходе судебного процесса во время последнего слова убийца заявил: «Я понимаю, сколько горя принес людям, прошу меня расстрелять». Суд приговорил Иванова к высшей мере наказания – расстрелу.