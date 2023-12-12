"Ноль бюрократии", "прокурорский фильтр" – главные пункты в развитии экономики отметил Токаев

В ходе выступления на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" Касым-Жомарт Токаев отметил четыре главных пункта в развитии экономики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

"Мы в этом году начали переходить на новую экономическую модель. Прежде всего, наша экономика должна основываться на принципе справедливости. Поэтому необходимо обратить внимание на ряд важных вопросов.

ПЕРВОЕ. В недавнем Послании мною поставлена амбициозная задача к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза – до 450 миллиардов долларов. Эта задача – не плод пустых фантазий, но тщательно просчитанный правительством план действий. Для решения этой задачи необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны.

На прошлой неделе я подписал указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций. Теперь деятельность Инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов. Штаб получил право разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона. Крайне важно то, что штаб наделен полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению госорганами и нацкомпаниями. Эти меры призваны содействовать улучшению инвестиционного климата в стране. Все члены Инвестиционного штаба несут персональную ответственность за эту работу.

В целом, в привлечении инвестиций главным должен стать принцип "ноль бюрократии – максимум конкретных действий". От государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты.

Как вам известно, в соответствии с моим поручением, инвесторы, вкладывающие свои средства в обрабатывающий сектор, в следующем году будут освобождаться от уплаты налогов в течение трех лет. Эти системные меры носят беспрецедентный и решительный характер. Иначе, в условиях жесткой международной конкуренции за инвестиции нам будет сложно добиться намеченных целей.

ВТОРОЕ. Как вы знаете, ранее мною было поручено оградить отечественный бизнес от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. В результате принятых мер количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза (с 837 до 402). Почти в 5 раз уменьшилось число уголовных производств, прекращенных по реабилитирующим основаниям (с 416 до 92).

Особое внимание уделяется сервисному сопровождению инвестиционных проектов органами прокуратуры. Будет внедрена система поддержки инвестпроектов по принципу «зеленого коридора». Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций.

Крайне важно, не затягивая, создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов. По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса.

Отдельная, крайне важная тема – это создание системы искусственного интеллекта в нашей стране. От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач.

ТРЕТЬЕ. Необходимо продолжить процесс индустриализации в стране. В этом направлении уже принят ряд конкретных мер. Два года назад был принят специальный закон "О промышленной политике". Крайне важно обеспечить перерабатывающие предприятия дешевым сырьем.

На сегодня заключено 25 соглашений с крупными производителями сырья. Кроме того, приняты дополнительные меры по удешевлению его стоимости. Со следующего года крупные производители сырья будут обязаны обеспечивать потребности внутреннего рынка. При этом, экспортировать сырье они смогут только в том случае, если полностью обеспечат спрос отечественных перерабатывающих предприятий. Это решение позволит увеличить выпуск готовой продукции и увеличить экспорт на внешние рынки. Кроме того, будут созданы тысячи рабочих мест.

Еще одна актуальная задача – обеспечение продовольственной безопасности. Необходимо за три года довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70 %. Правительству следует проводить работу в этом направлении совместно с бизнес-сообществом.

Реализуются крупные инвестиционные проекты по снижению зависимости от импорта агропромышленного комплекса. В ближайшее время будут построены 115 молочных ферм с объемом производства до 600 тысяч тонн молока в год и 15 крупных птицефабрик общей мощностью до 120 тысячи тонн мяса в год. Это не просто цифры, а конкретные задачи.

Реализация каждого такого масштабного проекта напрямую влияет на качество жизни сельских жителей, открывает большие возможности для развития регионов. Вы хорошо знаете, что я всегда уделяю этому вопросу самое пристальное внимание.

Всестороннее развитие села является для нашей приоритетной задачей. Потому что развитие села – это развитие всей страны, всего Казахстана. Поэтому мы в этом году приступили к реализации проекта "Ауыл аманаты".

На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 миллиардов тенге. Это позволит создать свыше 18 тысяч новых рабочих мест. В следующем году будет запущена Единая комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, государство будет оказывать поддержку предпринимателям с высоким производственным и экспортоориентованным потенциалом»

ЧЕТВЕРТОЕ. Правительство и бизнес-сообщество провели большую совместную работу по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию предпринимательства. Оказалось, что более 10 тысяч норм не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. На сегодняшний день 90% из них исключены, оставшиеся будут устранены до конца года.

Важным инструментом ограничения давления контролирующих органов на бизнес станет автоматизированная система управления рисками. Она будет запущена с 1 января 2024 года и позволит назначать бесконтактные проверки. В результате в два раза сократятся плановые инспекции бизнеса, в разы уменьшится количество штрафов.

Системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый Налоговый кодекс. В частности, в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования.

Планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса. Количество налоговых платежей будет оптимизировано как минимум на 20%. Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее одного миллиона тенге. Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности.

Наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса, будут приняты дополнительные меры поддержки. Уверен, что понятная и предсказуемая налоговая политика придаст мощный импульс экономическому росту.

Государство открывает возможности для развития всех видов бизнеса. Не останутся без внимания ни крупные проекты, ни малые предприятия. Каждый гражданин должен иметь возможность зарабатывать благодаря своим способностям и добросовестному труду. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативных и деловых граждан", - отметил глава государства.