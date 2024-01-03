Новое землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Японии

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В префектуре Исикава вновь произошло землетрясение магнитудой 5,5, говорится в сообщении Главного метеорологического агентства Японии.

Толчки зафиксировали в 10.54 по местному времени (07.54 по времени Астаны). Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, бедствие стало самым сильным для этого региона с 1885 года.

По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62, пострадали более ста человек, еще некоторые могут оставаться под завалами. Ранее сообщалось о 57 погибших.

В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели. После землетрясения на всем западном побережье страны объявили угрозу цунами, которую сняли утром 2 января.

Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.