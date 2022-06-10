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Общество
"Ну вот, отбил глушитель". Доехать до озера Алаколь на автомобиле по-прежнему трудно

Туристический сезон новый, а проблемы – старые. Одно из любимейших мест отдыха – озеро Алаколь – по-прежнему остаётся труднодоступным для автолюбителей. Реконструкция дороги Усть-Каменогорск – Талдыкорган так и застряла на полпути. Есть на востоке сложности и по другим направлениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.

Желающих насладиться красотами региона останавливает отсутствие инфраструктуры. Хотя те, кто сумел добраться, приезжают потом снова. Вопреки всем трудностям.

Нескончаемый ремонт. Именно так воспринимают реконструкцию трассы Усть-Каменогорск – Талдыкорган жители и гости региона. Люди уже забыли, когда начались работы. Самое обидное, что и конца им пока не видно. Более того, в этом году к ним вообще еще не приступали! Пропущено почти 3 месяца и так недолгого сезона, а водители продолжают бить свои машины.

"Ну вот, отбил глушитель. Еду из Семипалатинска уже часов 6, наверное. Ну, дороги желательно сделать быстрее. Потому что так не пойдет. Машина убивается. Ехать неудобно", – говорит водитель из Семея Андрей Бортовой.

Согласно проекту, работы подрядчики должны были этим летом уже завершить. Но в итоге контракт им продлили еще на 1,5 года. 

"Подорожание основное было – это дизельное топливо. Как вы знаете, практически в 3 раза. Поэтому подрядная организация не могла даже элементарно вывезти свою технику", – отмечает заместитель директора ВКО филиала нацкомпании "Казавтожол" Дамир Сапаргалиев.

В областном филиале Национального центра качества дорожных активов подтверждают – за 50 выездов с начала года выявлено более 40 нарушений. Поэтому ясно, что добираться до Алаколя лучше на поезде. Или на самолетах. Их запускают с июля. А вот в Катон-Карагай – другую туристическую жемчужину края – дорога только автомобильная, при этом опасная. Строительство объездной трассы, начатое 5 лет назад, так и не закончено из-за бюрократических проволочек.

Отмечают люди, что нет и элементарного придорожного сервиса. Есть сложности с интернетом, связью.

"В прошлом году в нашем районе были реализованы проекты. 11 сел были подключены к сотовой связи и интернету. Эта работа продолжается. Есть вопросы по установленным, уже действующим башням. Но пусконаладка требует времени", – говорит аким Катон-Карагайского района Дилдар Каликан.

Но все эти неудобства перекрывает красота местной природы. Поэтому в Катон-Карагае открывают уже круглогодичные места отдыха.

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