С 2008 года он работал в Администрации Президента РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Толеев Нурдаулет Толеулы назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1984 году. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2004 юрисконсультом ТОО «ТопЮрАудит КазГЮУ» в г. Астана.

С 2007 по 2008 гг. работал научным сотрудником в Институте законодательства РК, главным консультантом Отдела по обеспечению деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Аппарата Мажилиса Парламента РК.

С 2008 по 2025 гг. работал в Администрации Президента РК: консультантом Секретариата Руководителя Администрации; инспектором, заведующим сектором Канцелярии Президента РК; заведующим Общим отделом Администрации Президента РК.