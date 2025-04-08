Нурдаулет Толеев возглавил аппарат Минтруда

Кадровые назначения
103

С 2008 года он работал в Администрации Президента РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Толеев Нурдаулет Толеулы назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1984 году. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2004 юрисконсультом ТОО «ТопЮрАудит КазГЮУ» в г. Астана.

С 2007 по 2008 гг. работал научным сотрудником в Институте законодательства РК, главным консультантом Отдела по обеспечению деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Аппарата Мажилиса Парламента РК.

С 2008 по 2025 гг. работал в Администрации Президента РК: консультантом Секретариата Руководителя Администрации; инспектором, заведующим сектором Канцелярии Президента РК; заведующим Общим отделом Администрации Президента РК.

#назначение #руководитель #Минтруда #аппарат #Нурдаулет Толеев

Популярное

Все
Джей Ло едет в Астану
Праздник, объединивший народы и страны
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Путь на Балхаш станет более комфортным
Спасатели получили новую технику
Фильтры от Трампа из Алматы
Движение к справедливости и здоровью
Сенаторы рассмотрят меры повышения прозрачности системы ОМС
Во имя единства и согласия
Стройка стоит, дольщики ждут
Мажилисмены фракции партии «Amanat» высказали предложения по новому Налоговому кодексу
В Аулиеколе создается лесосеменной комплекс
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Обеспечение социального развития в условиях новых глобальных вызовов
Общие устремления, практические планы
Женский вопрос, требующий внимания
Накопить, использовать и снова накопить
Половодье пошло на спад
Вручены государственные награды
Цель – удвоение объемов аграрного производства
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Как на севере страны готовятся к посевной
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Головкин выступил на открытии этапа Кубка мира по боксу в Бразилии
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Сообщить владельцу авто о проблеме теперь можно через eGov Mobile
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Читайте также

Назначен главный тренер сборной Казахстана по художественно…
Назначены новые послы Казахстана в Польше и Индии
Айдын Кульсеитов назначен руководителем Фонда медстрахования
Сменился глава одного из отделов Администрации Президента РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]