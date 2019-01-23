Нурсултан Назарбаев дал старт Году молодежи в Казахстане

Торжественная церемония открытия Года молодежи "Тәуелсіздіктің ұрпақтары" с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева состоялась в павильоне "Нур Алем" выставочного центра "ЭКСПО-2017", сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
Перед началом мероприятия Глава государства посетил выставку "Проекты молодых казахстанцев", где ему были презентованы наиболее успешные проекты талантливой молодежи, среди которых: Naimi.kz, Qazaq eli, Shoqan suits, Beyond, Kusto Group.
На церемонии открытия в качестве спикеров выступили яркие и креативные представители молодежи, достигшие успеха в различных сферах. В их числе молодой предприниматель Расул Абдуллаев, молодой ученый Иван Крепак, волонтер Айсулу Ерниязова, а также представитель аграрной сферы Тамила Розметова.
"Мы молоды и немалого добились, но по-прежнему полны решимости идти вперед! Я всегда советую молодым предпринимателям: прежде чем начинать свое дело, нужно изучить все законы и программы, ведь у нас так много льгот и помощи для развития своего бизнеса", – сказала Тамила Розметова.
Участниками мероприятия стали представители всех категорий молодежи: победители конкурса "100 новых лиц", выпускники программы "Болашак", молодые ученые, спортсмены, одаренные дети, популярные блогеры и вайнеры, воспитанники и выпускники детских домов, молодые военнослужащие и многие другие.
Напомним, Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 2019 год – объявлен Годом молодежи, в течение которого будут приниматься меры, направленные на всестороннюю поддержку и реализацию государственной молодежной политики.