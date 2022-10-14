Токаев предложил поручить аппаратам Совбезов создать механизм превентивных мер безопасности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Россия" предложил поручить аппаратам Советов безопасности внести конкретные предложения по выработке и созданию превентивных мер от гибридных и информационных технологий разжигания конфликтов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На текущем сложном этапе мировой истории нам как никогда важно иметь ясный и позитивный образ будущего. Свое видение нашего дальнейшего сотрудничества я хочу представить в контексте следующих ключевых направлений. Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов ", – сказал президент РК.

Токаев отметил, что стабильность и безопасность в каждом из государств напрямую влияет на развитие региона.

"Исходя из коренных интересов наших государств и народов, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них. Сегодня вопросы безопасности мы традиционно продвигаем как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ", – продолжил глава государства.

По его словам, коллективный обмен мнениями происходит на полях консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

"Вместе с тем, ситуация в мире стремительно меняется и существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Наглядными примерами служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предлагаю поручить аппаратам Советов безопасности наших стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.