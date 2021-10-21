О перенесенной сложной операции рассказал Нурсултан Назарбаев
Екатерина Елисеева
Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как принял решение уйти поста президента Казахстана, в ходе интервью, которое вышло на телеканале "Хабар", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сколько можно об этом говорить? Такие вещи нельзя распространять. Никому не говорил я. Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину, для него был шок полный, говорю, сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы вы услышали из моих уст, и все! Больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это созрело раньше – в 2015 году. Прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, вот это – барьер", – отметил Первый Президент РК.
Елбасы напомнил, что Ассамблея народа Казахстана собрала подписи по всей стране, чтобы продлить его полномочия без выборов.
"Тогда по всей стране, несмотря на мои возражения, было собрано пять миллионов подписей, а это 65 процентов электората. Первые всенародные выборы в 1991 году – 98,8 процента. Последние в 2015 году – 97,8 процента. Меньше 80 процентов доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что это приписано, пусть подумают, это же не 60 процентов, не 51 процент, как можно нарисовать 80 или 90 процентов? В 2015 году в очереди люди стояли, чтоб отдать свои голоса. До слез было приятно, что я все же за всю свою жизнь заработал такое отношение людей", – дополнил Нурсултан Назарбаев.
Елбасы подчеркнул, что на таком пике доверия надо было уходить.
"Я никогда не говорил, сейчас скажу эту вещь – я перенос операцию на позвонке. Очень серьезную операцию. Восьмого марта сидели мы на концерте. Концерт закончился. Я встал, но не могу переставить ногу. Что-то заклинила и все. Я офицера охраны пригласил, схватил его руку, как костыль, начал двигаться потихоньку, чтобы люди не заметили, полный зал был. Так и вышел. Оказалось, что у меня проблемы с позвонком. Сделали операцию. Вылечился. Все нормально", – поделился Елбасы.
Первый Президент РК привел в пример фильм из детства про армейского командира: его ранили, а отряд должен был идти в наступление, тогда он себя перевязал, перетянул, ходил и говорил, что командир при любых условиях должен быть на белом коне впереди отряда.
"Также и для президента. Твое состояние, а при чем тут страна? Она не должна страдать. Вот так продолжать ездить, встречаться, 350 встреч, представляете?! А как ты с таким здоровьем это сможешь? 2011 год это был. Потом еще пришлось подправить – тяжелая операция. Хороший хирург попался, опытный. Это тоже имело значение для принятия мной решения. Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят. Как это говорить и работать еще? Надо уходить, но я был не готов еще, потому что вопрос преемника не был решен. Пришел к выводу, я считаю, правильно. Прошло больше двух лет, я не жалею. Кроме этого случая, я никогда ничем не болел и сейчас не болею", – заключил Назарбаев.
Напомним, многосерийный документальный фильм "Штрихи к портрету" создан на основе эксклюзивного интервью Елбасы. Картина раскрывает ранее неизвестные зрителю грани личности Первого Президента.
"Штрихи к портрету. Откровение" - это пятая серия совместного документального проекта Айгуль Адиловой и пресс-службы Елбасы, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.
Прошлый выпуск документального фильма вышел 1 июля 2021 года. Тогда в беседе с журналистом Нурсултан Назарбаев высказался об оппозиционерах, об отношениях с председателем Китая Си Цзиньпином, а также рассказал, что предлагал президенту Украины сесть за стол переговоров с Россией и высказался о попытках рассорить Казахстан с Китаем и Россией.