Политика
О перенесенной сложной операции рассказал Нурсултан Назарбаев
Екатерина Елисеева
Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как принял решение уйти поста президента Казахстана, в ходе интервью, которое вышло на телеканале "Хабар", передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Сколько можно об этом говорить? Такие вещи нельзя распространять. Никому не говорил я. Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину, для него был шок полный, говорю, сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы вы услышали из моих уст, и все! Больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это созрело раньше – в 2015 году. Прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, вот это – барьер", – отметил Первый Президент РК. 

Елбасы напомнил, что Ассамблея народа Казахстана собрала подписи по всей стране, чтобы продлить его полномочия без выборов.

"Тогда по всей стране, несмотря на мои возражения, было собрано пять миллионов подписей, а это 65 процентов электората. Первые всенародные выборы в 1991 году – 98,8 процента. Последние в 2015 году – 97,8 процента. Меньше 80 процентов доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что это приписано, пусть подумают, это же не 60 процентов, не 51 процент, как можно нарисовать 80 или 90 процентов? В 2015 году в очереди люди стояли, чтоб отдать свои голоса. До слез было приятно, что я все же за всю свою жизнь заработал такое отношение людей", – дополнил Нурсултан Назарбаев. 

Елбасы подчеркнул, что на таком пике доверия надо было уходить.

"Я никогда не говорил, сейчас скажу эту вещь – я перенос операцию на позвонке. Очень серьезную операцию. Восьмого марта сидели мы на концерте. Концерт закончился. Я встал, но не могу переставить ногу. Что-то заклинила и все. Я офицера охраны пригласил, схватил его руку, как костыль, начал двигаться потихоньку, чтобы люди не заметили, полный зал был. Так и вышел. Оказалось, что у меня проблемы с позвонком. Сделали операцию. Вылечился. Все нормально", – поделился Елбасы. 

Первый Президент РК привел в пример фильм из детства про армейского командира: его ранили, а отряд должен был идти в наступление, тогда он себя перевязал, перетянул, ходил и говорил, что командир при любых условиях должен быть на белом коне впереди отряда.

"Также и для президента. Твое состояние, а при чем тут страна? Она не должна страдать. Вот так продолжать ездить, встречаться, 350 встреч, представляете?! А как ты с таким здоровьем это сможешь? 2011 год это был. Потом еще пришлось подправить – тяжелая операция. Хороший хирург попался, опытный. Это тоже имело значение для принятия мной решения. Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят. Как это говорить и работать еще? Надо уходить, но я был не готов еще, потому что вопрос преемника не был решен. Пришел к выводу, я считаю, правильно. Прошло больше двух лет, я не жалею. Кроме этого случая, я никогда ничем не болел и сейчас не болею", – заключил Назарбаев. 




Напомним, многосерийный документальный фильм "Штрихи к портрету" создан на основе эксклюзивного интервью Елбасы. Картина раскрывает ранее неизвестные зрителю грани личности Первого Президента.

"Штрихи к портрету. Откровение" - это пятая серия совместного документального проекта Айгуль Адиловой и пресс-службы Елбасы, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

Прошлый выпуск документального фильма вышел 1 июля 2021 года. Тогда в беседе с журналистом Нурсултан Назарбаев высказался об оппозиционерах, об отношениях с председателем Китая Си Цзиньпином, а также рассказал, что предлагал президенту Украины сесть за стол переговоров с Россией и высказался о попытках рассорить Казахстан с Китаем и Россией.

В предыдущих частях документального фильма "Штрихи к портрету" Елбасы рассказал, сложно ли быть Президентом, вспомнил о разговоре с Токаевым накануне отставки и прокомментировал слухи о переносе столицы в Туркестан.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал о соратниках, сопровождавших его на заре независимости Казахстана, поделился воспоминаниями о своем внуке Айсултане, озвучил свои рекомендации по питанию и рассказал о том, какую предпочитает литературу и жанры фильмов.

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
ОСИлим ли?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Международное сотрудничество , Политика , Россия
Тлеуберди и Лавров обсудили сотрудничество Казахстана и Рос…
Президент , Политика , Кадровые назначения
Марат Сыздыков стал Постоянным представителем РК при ОДКБ
Политика
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экс…
Политика
Эксперты считают новый курс реформ Токаева взвешенным и нац…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]