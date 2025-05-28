О перспективах добычи меди рассказали Главе государства

Президент
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Глава государства принял исполнительного сопредседателя совета директоров Ivanhoe Mines Ltd. Роберта Фридланда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки металлов.

Президент был проинформирован о начале масштабных геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане. Ivanhoe Mines ранее заявила о выделении 18,7 млн долларов на изучение недр на данном участке с увеличением инвестиций до 115 млн долларов в течение последующих четырех лет.

Роберт Фридланд сообщил, что в ходе реализации данного проекта планируется применить передовые аэрогеофизические технологии и цифровой анализ данных. По его словам, реализация проекта, являющегося одним из крупнейших в истории разведки меди в Казахстане, открывает новые перспективы для мировой добычи меди.
 

#президент #Акорда #медь

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