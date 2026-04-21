ИИ, один сплошной ИИ?

Глава профильного комитета Мажилиса, депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что базовая логика подготовки специалистов уже не соответствует современным реалиям. По его словам, влияние ИИ уже носит системный характер и выходит далеко за пределы IT-сектора. Сегодня значительная часть профессий находится под влиянием искусственного интеллекта. В зоне риска – юриспруденция, перевод, аналитика и офисные направления.

– Сегодня студент с помощью ИИ за три минуты может сделать анализ или бизнес-план лучше дипломной работы. Теперь ценность в том, что ИИ не может – в человеческих компетенциях. Отсюда вывод: в эпоху ИИ университеты должны не сужать подготовку, а усиливать фундаментальные и гуманитарные дисциплины – философию, социологию, логику, этику. Главная задача университета теперь – не просто подготовить к профессии, а научить жить в мире, где профессии быстро меняются. Человек должен уметь учиться всю жизнь и самостоятельно мыслить, – высказался депутат.

Асхат Аймагамбетов отдельно остановился на вопросе государственного образовательного заказа, указав на его слабую связь с рынком труда. Несмотря на рост цифровой экономики, структура грантов во многом остается инерционной, а распределение – слабо отражает спрос.

– Сегодня мы должны честно ответить: готовим ли мы специалистов, которые будут востребованы через пять лет, или продолжаем выпускать кадры для экономики вчерашнего дня, – отметил

мажилисмен.

Эта линия получила продолжение и в выступлении депутата Нартая Сарсенгалиева, который обратил внимание на неэффективность распределения грантов и слабую реакцию системы на изменения рынка труда.

– По данным аудита, только в 2022 году остались неосвоенными более 9 тысяч грантов по приоритетным направлениям, в том числе инженерным и информационно-коммуникационным технологиям, – отметил он.

Нартай Сарсенгалиев подчеркнул, что проблема заключается не только в объе­мах, но и в отсутствии гибкой системы прогнозирования. В итоге тысячи людей могут оказаться под угрозой потери работы.

Отдельно депутат указал на необходимость системного мониторинга влияния ИИ на занятость, отметив, что транс­формация рынка труда происходит быст­рее, чем адаптация образовательных

программ.

В ответ министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что действующая система госзаказа формируется на основе краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов, подготовленных Минтруда. При этом он признал, что скорость изменений, связанных с ИИ, опережает возможности системы.

– Мы не поспеваем за искусственным интеллектом, за три-четыре года все стремительно меняется. Поэтому с этого года дополнительно внедряются новые инструменты, включая опросы, анализ востребованных профессий и учет Атласа профессий, – пояснил министр.

По его словам, обновленный механизм будет формироваться совместно с Минтруда и учитывать сразу несколько источников данных о рынке.

В свою очередь вице-министр Министерства труда и социальной защиты населения Бахтияр Жазыкпаев уточнил, что под угрозой исчезновения находятся 14 профессий, а около 562 профессий, охватывающих порядка 4 млн работников, будут трансформированы. Такие специа­листы уже должны адаптироваться и использовать искусственный интеллект в своей работе – это касается, например, агрономов и бухгалтеров.

Депутат Сергей Пономарев обозначил еще один слой проблемы – несоответствие выпуска специалистов потребностям экономики и фактическое перепроизводство кадров.

– Проблема трудоустройства выпускников сегодня – ключевая. По педагогике ситуация особенно показательная: более 35 тысяч педагогов официально числятся безработными, еще 17,5 тысячи работают вне системы образования, а по значительной части выпускников отсутствуют данные о занятости. Планируется ли переход к более жесткой системе регулирования приема, включая контроль платного набора? – спросил он.

Глава Миннауки Саясат Нурбек признал, что проблема трудоустройства выпускников сегодня является ключевой. Он отметил, что рост числа педагогов в предыдущие годы был связан с повышением статуса профессии и заработных плат, однако качество образовательных программ не успело за этим ростом.

– Сегодня 52 вуза имеют лицензии на подготовку педагогов, и именно здесь возникает проблема перепроизводства. Поэтому мы уже третий год пересмат­риваем содержание программ и вводим новые требования, – сообщил министр.

По его словам, разработано около 30 новых образовательных программ при участии ведущих педагогических вузов Финляндии, а со следующего года планируется внедрение двухэтапного отбора на педагогические специаль­ности с повышением требований к абитуриентам. Также Саясат Нурбек не исключил ужесточения подходов к регулированию приема, включая платный сектор, отметив, что соответствующие изменения могут быть синхронизированы с реформой Единого национального тестирования (ЕНТ).

Отдельным блоком на правчасе был представлен доклад члена Высшей аудиторской палаты Тлегена Каскина. По его данным, за пять лет расходы выросли с 246 до 472 млрд тенге, контингент студентов достиг 625 тыс. человек, а объем госзаказа превысил 77 тыс. грантов.

– Проведенный государственный аудит показал: при двукратном росте финансирования система высшего образования не обеспечивает сопоставимого роста качества, прозрачности и результативности, – отметил он.

Тлеген Каскин отметил, что отрасль развивается без устойчивой стратегической логики, принято семь стратегических документов, многие из которых прекращали действие досрочно, а часть ключевых индикаторов концепции не отражена в планах министерства.

– Система высшего образования сегодня в большей степени финансирует процесс, чем конечный результат. Ключевая задача – не просто увеличивать гранты и расходы, а выстроить реальный контроль качества, единый цифровой учет, привязку госзаказа к рынку труда и действенные механизмы возвратности бюджетных средств там, где результат не достигнут, – сказал член ВАП.