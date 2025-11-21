фото автора

В столице состоялся молодежный форум «Рабочие профессии будущего». Мероприятие проходило в стенах Высшего колледжа «ASTANA POLYTECHNIC» акимата Астаны. В нем участвовали студенты колледжей города и приглашенные спикеры – представители крупных компаний страны.

Первую часть форума заняла экскурсия по учебным мастерским колледжа. Техническая оснащенность учебного заведения и уровень возможностей для получения качест­венных теоретических и прак­тических знаний приятно удивили гостей. Так, в учебной лаборатории EXTLAB мы увидели настоящий действую­щий электромобиль. Именно на его оборудовании студенты проходят обучение по электронной системе техники.

Как рассказал мастер производственного обучения Владислав Зубарь, студенты выполняют лабораторные задания по выявлению заданных неисправностей. Для этого они проводят компьютерную диагностику электромобиля. В целом в программе обучения группы электриков-механиков акцент делается на электронных системах машин – это наиболее востребованные сейчас компетенции. Впрочем, в реальности выпускники смогут ремонтировать все части техники. На каждом курсе колледжа этой профессии обучаются около 30 ребят.

Следующий пункт экскурсии – учебная лаборатория по обучению сухому строительству по системе КНАУФ. Как выяснилось, с немецкой строительной компанией с таким названием колледж подписал меморандум о сотрудничестве, в рамках которого здесь был открыт ресурсный центр с учебными материалами, оборудованием.

По информации мастера производственного обучения Игоря Воробьева, ребята получают теоретические знания в стенах колледжа, далее проходят практику в строительных организациях, возвращаются и приступают к реальным проектам. Они самостоятельно ремонтируют, делают облицовку, оштукатуривание, левкас, окраску помещений колледжа. Работу принимает строительная комиссия, которая оценивает ее качество. На основании этого студентам выдается диплом. На отделении строительства около 80 ребят, и многие из них приехали из других регионов страны. А теперь их охотно берут на работу в известные строительные компании.

В еще одной мастерской – по волоконно-оптическим линиям связи – со студентами проводила занятие по монтажу оптических линий связи мастер производственного обучения Вера Осинская. Она рассказала, что телекоммуникация – это большая сфера, включающая цифровое обслуживание видеонаблюдения, домофонии, охранно-пожарной сигнализации, волоконно-оптических линий связи, подключение Интернета по оптическому кабелю, а также электронику, беспроводные сети.

Работа мастера включает организацию и проведение прак­тического обучения студентов, формирование профессиональных навыков в области телекоммуникаций, обеспечение практико-ориентированного подхода и подготовку обучающихся к работе с современным оборудованием и технологиями связи. Важную роль играют дуальное обучение, сотрудничество с предприятиями и ресурсными цент­рами. В дипломе выпускника будет значиться специальность «радиотехника, электроника и телекоммуникации» и квалификация «техник телекоммуникационных систем связи». В этом году такие дипломы получат 55 ребят, в следующем – уже 80. В целом в Высшем колледже «ASTANA POLYTECHNIC» на 11 факультетах обучаются 2 220 студентов.

Второй частью форума стала диалоговая площадка между студентами колледжей Астаны и представителями компаний, формирующих индустрию страны. В их числе были Бексултан Олжабай – директор по развитию крупнейшей в Казахстане строи­тельной компании BI Group, Уали­хан Кымбатов – техничес­кий директор национальной компании QazaqGaz, Максат Есмагулов – заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики города Астаны», Акерке Искандерова – председатель молодежного крыла «Жастар рухы» партии «Amanat», которая и стала организатором Форума рабочих профессий.

Как отметила в выступлении председатель молодежного крыла, настало время отходить от старых стереотипных представлений о рабочих профессиях как тяжелых и непрестижных. Побывав на заводах и предприятиях страны, можно убедиться в том, что благодаря техническому прогрессу, цифровизации труд людей рабочих профессий стал значительно легче. И потому можно смело выбирать эти специальности.

По словам выступающей, в июле этого года партией «Amanat» был организован рес­публиканский молодежный лагерь. В его работе принял участие спикер Мажилиса, председатель партии Ерлан Кошанов. Отличием летнего форума от других стало участие в нем 200 молодых представителей рабочих профессий. В течение трех дней молодежь регионов республики обсуждала широкий круг вопросов, внесла предложения, которые могли бы решить проб­лемы представителей рабочих профессий. Новых предложений организаторы ждут и от участников ноябрьского форума. Они будут направлены депутатам, и их примут во внимание при разработке новых законов, внесении поправок в существующие.

Акерке Искандерова также напомнила, что в декабре этого года состоится награждение победителей конкурса среди молодых людей труда по 10 номинациям.

Директор по развитию строи­тельной компании BI Group Бексултан Олжабай озвучил любопытный факт: сегодня количест­во преподавателей в BI Group превысило число инженеров. Дело в том, что компания усилила направление своей деятельности по развитию молодежи страны. Цель – ее обучение и воспитание, чтобы она с самого начала получала правильный вектор. Кроме того, реализуются проекты для поддержки особенных детей, строятся продвинутые школы, позволяющие сельским ученикам получать достойное образование.

Как считает эксперт, если строи­тельство является локомотивом экономики любой страны, то люди в нем занятые – эпицентр данной отрасли. Строительная компания выразила готовность сотрудничать с Высшим колледжем «ASTANA POLYTECHNIC». У них есть меморандумы о сотрудничестве и с другими средними и высшими заведениями столицы и страны.

Инфраструктура колледжа оставила у гостей хорошее впечатление: здесь сумели создать возможности для получения качественных теоретических и практических знаний. Молодежь с такого уровня навыками и компетенциями будет всегда востребована.

В ходе дальнейшего заинтересованного диалога спикеров и студентов состоялось представление и других крупнейших компаний страны. Молодым выпускникам колледжей есть куда трудоустраиваться, получать достойную зарплату, расти в карьерном и личностном плане. Благодаря форуму молодые ребята лишь убедились в верности своего выбора.