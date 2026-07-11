В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Фото: Минобороны

В учебном центре беспилотных авиационных систем Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана, который действует на базе Военного института Сухопутных войск, продолжается подготовка специалистов, способных работать с современными технологиями. Одной из курсантов, успешно осваивающих новое направление, стала младший сержант Динара Телеуова, передает Kazpravda.kz.

Помимо строевой, огневой и тактической подготовки военнослужащая изучает беспилотные авиационные системы. Она самостоятельно собирает FPV-дроны, устанавливает электронные компоненты, настраивает полетные контроллеры и проводит тестирование аппаратов перед первым вылетом.

«Каждый дрон - это сложная инженерная система. Чтобы он надежно выполнял задачи, необходимо понимать принципы работы электроники, программного обеспечения и аэродинамики. Для меня это не просто увлечение, а возможность приносить реальную пользу», - сообщили в Министерстве обороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, преподаватели учебного центра характеризуют младшего сержанта как дисциплинированного военнослужащего с развитым техническим мышлением и стремлением постоянно совершенствовать свои знания.

Динара Телеуова с интересом осваивает современные технологии и уверенно работает с оборудованием, которое еще несколько лет назад считалось исключительно сферой инженерных специалистов.

В Министерстве обороны подчеркнули, что история военнослужащей является примером того, как современные защитники страны успешно совмещают военную подготовку с освоением передовых технологий, востребованных в сфере беспилотных авиационных систем.