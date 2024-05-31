Обменять собранные бутылки на кофе могут жители Астаны

После сдачи бутылок астанчане получат сертификат с наименование кафе, где им выдадут горячий напиток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акимат столичного района «Сарыарка» организовал акцию «Собери бутылки — получи кофе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам исполняющего обязанности руководителя отдела аппарата акима района Сарыарка Дамира Хисматуллина, акцию проводят, чтобы вовлечь как можно большее количество людей в процесс раздельного сбора мусора и дальнейшей переработки бутылок.

«Главной целью проводимой акции «Собери бутылки — получи кофе» является освещение вопроса переработки пластмассовых, жестяных и стеклянных изделий, в данном случае бутылок, а также вовлечение населения в участие в процессе раздельного сбора и дальнейшей переработки бутылок. В рамках акции принимаются пластмассовые, жестяные и стеклянные бутылки, для каждого вида определено своё количество. Так, для обмена на кофе нужно 50 пластмассовых, 30 жестяных или 15 стеклянных бутылок. Обмен на кофе — это такое символическое поощрение, чтобы заинтересовать людей», — рассказал он.

После сдачи бутылок астанчане получат сертификат с наименование кафе, где можно получить напиток.

В рамках масштабной экоакции ведется работа по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведется работа по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок, отметили в акимате.