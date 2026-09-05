Объекты общепита в Алматы переводят на экологичное оборудование

До конца 2026 года 69 заведений Жетысуского района планируют перейти на электрические мангалы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жетысуском районе Алматы 69 объектов общественного питания до конца 2026 года планируют перейти на электрические мангалы. Это позволит сократить использование твердого топлива и снизить воздействие на атмосферный воздух, передает Kazpravda.kz.

В городе продолжается мониторинг объектов, которые могут влиять на качество воздуха. Специалисты ТОО «Eco Almaty» обследуют бани, заведения общественного питания, станции технического обслуживания и другие объекты.

В Жетысуском районе уже проверены пять частных бань, 25 объектов общепита и 11 СТО.

«Из 91 объекта общественного питания в Жетысуском районе 80 пока используют твердое топливо. До конца 2026 года 69 из них планируют перейти на электрические мангалы», - сообщили в акимате Алматы.

С 2027 года для ряда объектов III категории начнут действовать новые требования по охране атмосферного воздуха. Предпринимателям необходимо будет использовать более экологичные виды топлива, устанавливать системы очистки выбросов и соблюдать установленные экологические нормы.