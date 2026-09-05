Розовые фламинго и искусство: чем удивит Flamingo Fest в Коргалжыне

Коргалжынский край известен самой северной в мире точкой гнездования розового фламинго

Фото: Акимат региона

В селе Коргалжын Акмолинской области стартовал второй культурно-туристический фестиваль Flamingo Fest. Он объединил гостей из разных районов области, Астаны и соседних регионов, передает Kazpravda.kz.

Место для проведения фестиваля выбрано не случайно. Коргалжынский край известен своими степями и озерами. Здесь находится самая северная в мире точка гнездования розового фламинго. Птицы ежегодно привлекают в регион туристов, фотографов и любителей дикой природы.

Фестиваль открыл народный ансамбль «Молодость» из Атбасарского района с хореографической постановкой «Фламинго». Музыкальную программу продолжил квартет «Нұрлы саз» из Коргалжынского района.

«Одним из главных событий фестиваля станут экскурсии к местам обитания розовых фламинго. Участников будут сопровождать гиды и специалисты заповедника, которые расскажут об особенностях местной экосистемы и правилах поведения на природной территории», — сообщили в акимате Акмолинской области.

В программу Flamingo Fest также вошла выставка Flamingo Art. Художники представят работы, посвященные природе и пейзажам Коргалжынского края. Для посетителей организована и ярмарка декоративно-прикладного искусства с изделиями местных мастеров.

Flamingo Fest впервые прошел в Коргалжынском районе в 2025 году. Фестиваль объединил культуру, экологическое просвещение и туризм. В этом году проект решили продолжить.

Программа продлится до вечера. Гостей ждут творческие выступления, выставки, ярмарка мастеров и экскурсии по Коргалжынскому краю.