Бурого медведя сняла фотоловушка в Маркакольском заповеднике

Один из крупнейших хищников региона был зафиксирован камерой в естественной среде

Фото: скриншот из видео

Бурый медведь попал в объектив фотоловушки, установленной на территории Маркакольского государственного природного заповедника, передает Kazpravda.kz.

Бурый медведь считается одним из самых крупных хищников региона. Он обитает преимущественно в лесных массивах и в поисках пищи может преодолевать значительные расстояния.

«Рацион бурого медведя разнообразен: он питается растениями, ягодами и корнями, а также насекомыми и пищей животного происхождения», — сообщили в минэкологии.

В естественной среде увидеть медведя человеку удается нечасто. Обычно животное избегает встреч с людьми. Наблюдать за жизнью хищника без вмешательства в его привычную среду специалистам помогают фотоловушки.