Обновленный закон о физкультуре и спорте вступил в силу в Казахстане

Указы и распоряжения,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В стране признаны приоритетными свыше 60 видов спорта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минтуризма, 16 июня 2025 года вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации», подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым 15 апреля 2025 года, сообщает Kazpravda.kz  

Закон разработан в ведомстве и направлен на модернизацию отрасли, повышение эффективности спортивной политики и оптимизацию бюджетного финансирования.

С целью эффективного использования бюджетных средств утверждены лимиты на содержание клубов командных видов спорта, привязанные к месячному расчетному показателю. Это позволило учитывать инфляционные колебания и исключить ежегодное снижение объемов финансирования.

Так, определены свыше 60 приоритетных видов спорта. При этом, около 30 из них, будут развиваться в каждом регионе страны. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Паразиатских и национальных игр.

Также уточнен статус спортивных федераций: республиканские и региональные объединения переведены на уровень национальных аккредитованных федераций. Одним из обязательных условий аккредитации стало наличие членства местных федераций в составе национальной.

Кроме того, закреплены права сопровождающих спортсменов с инвалидностью I группы. Они обеспечивают помощь при переодевании, смене инвалидной коляски, медицинском осмотре и других процедурах. Норма направлена на улучшение условий тренировочного процесса и участия в соревнованиях.

Вместе с тем, введена система ротации руководителей спортивных организаций с пятилетним сроком. В районах с одной структурой ротация будет осуществляться между соседними районами и городами в пределах области.

Принятые изменения основаны на анализе текущей ситуации. Несмотря на развитие более 180 видов спорта, медали на международной арене стабильно приносят только 14 летних и 5 зимних олимпийских дисциплин. Рост расходов, снижение результативности и отсутствие системного подхода обусловили необходимость законодательной реформы.

В настоящее время Минтуризма РК осуществляется реализация внесенных в закон поправок.

#Спорт #закон #физкультура #Минтуризма

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