Токаев утвердил полномочия Вице-Президента Казахстана

В круг полномочий вошли вопросы внутренней и внешней политики, а также международное взаимодействие

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О полномочиях Вице-Президента Республики Казахстан». Документ определяет основные направления его работы, права и порядок взаимодействия с государственными органами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Согласно Указу, Вице-Президент будет разрабатывать и представлять Главе государства инициативы стратегического характера в области внутренней и внешней политики.

По поручению Президента он сможет представлять его при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами, а также политическими партиями, общественными объединениями и международными организациями. Кроме того, Вице-Президент сможет участвовать в международных мероприятиях.

В число его полномочий также вошло руководство Секретариатом Съезда лидеров мировых и традиционных религий и курирование деятельности Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

Вице-Президент будет обеспечивать работу ряда комиссий и советов. Среди них - комиссии по государственным наградам и вопросам гражданства, Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом, комиссии по присуждению государственных премий в области науки и техники имени аль-Фараби и в области литературы и искусства имени Абая, а также Совет по молодежной политике.

Документ также наделяет Вице-Президента правом издавать распоряжения и давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, входящим в его компетенцию.

Кроме того, он сможет присутствовать на заседаниях Курултая, Правительства, Қазақстан Халық Кеңесі и консультативно-совещательных органов при Президенте. Вице-Президент вправе запрашивать необходимые документы и информацию у государственных органов и должностных лиц, а также создавать межведомственные рабочие группы.

Организационное, правовое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Вице-Президента возложено на Администрацию Президента.

Указ вводится в действие со дня его подписания.