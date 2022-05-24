Объявлена новая "Туристическая столица тюркского мира" на 2023 год

Город Шамахы избран «Туристической столицей тюркского мира» на 2023 год. Решение об этом было принято на 7-м заседании министров туризма Организации тюркских государств и 17-м заседании рабочей группы по туризму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Azertag.az.

Сообщается, что в 7-й встрече министров туризма стран - участниц Организации тюркских государств приняли участие: генеральный секретарь организации Багдад Амреев, заместитель министра культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев, заместитель премьер-министра - министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулиев, а также чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Баку Виктор Седеркеньи.

Замминистра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов присоединился к мероприятию в режиме онлайн.