Объявлены лауреаты Госпремии в области науки и техники имени аль-Фараби

Стали известны лауреаты Государственной премии Республики Казахстан 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Указом президента Государственная премия Республики Казахстан 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби за работу на тему «Исследования и разработки мирового уровня для создания атомно-энергетической отрасли и реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан» присуждена:

1. Батырбекову Эрлану Гадлетовичу – генеральному директору РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»;

2. Бакланову Виктору Владимировичу – первому заместителю директора филиала «Институт атомной энергии» РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»;

3. Витюку Владимиру Анатольевичу – заместителю генерального директора РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»;

4. Зарве Денису Борисовичу – заместителю главного инженера РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»;

5. Коянбаеву Ерболату Тайтолеуовичу – заместителю директора по материаловедческим исследованиям филиала «Институт атомной энергии» РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»;

6. Скакову Мажыну Канапиновичу – главному научному сотруднику РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»;

7. Тажибаевой Ирине Лашкаровне – главному научному сотруднику филиала «Институт атомной энергии» РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»;

8. Чектыбаеву Бауржану Жамбуловичу – начальнику отдела термоядерных исследований филиала «Институт атомной энергии» РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан».

Данная премия присуждается один раз в два года за выдающиеся достижения в области науки и техники.